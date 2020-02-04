Дембеле вообще не травмировался до перехода в «Барсу». Потом – сплошное лечение

На профессиональном уровне Дембеле заиграл на уровне опытных игроков. В каждом из сезонов в «Ренне» и в «Боруссии» его часто выпускали в основе – в среднем Дембеле проводил на поле больше 60 минут каждую игру. За все это время он не пропустил ни одного матча по причине травмы. Максимальный вылет Дембеле – 10 дней из-за проблем с бедром во время паузы на игры сборных.

Transfermarkt считает статистику травм у каждого игрока. Когда Дембеле перешел в «Барселону», он стал регулярно пропускать матчи. Особенно плохо все было в трех случаях. Почти сразу после перехода Дембеле получил травму подколенного сухожилия и пропустил почти четыре месяца. В ноябре 2019-го – похожее повреждение, которое вынесло его на 67 дней.

4 февраля «Барселона» объявила о новой мышечной травме Дембеле. Transfermarkt пишет, что из-за этой травмы Дембеле пропустит еще 90 дней. Mundo Deportivo подтверждает информацию по травмам Дембеле. Вот полная графика его разнообразных повреждений: