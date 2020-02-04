Дембеле вообще не травмировался до перехода в «Барсу». Потом – сплошное лечение
В 2017 году «Барселона» заплатила «Боруссии» 105 миллионов евро с дополнительными бонусами за Усмана Дембеле. Напоминаем, на кого пошли эти деньги:
- Дембеле дебютировал в профессиональном футболе еще в сезоне-2015/16. В составе «Ренна» (не самый сильный клуб Франции) он забил 12 голов и отдал шесть ассистов. «Ренн» сразу заработал на нем 15 миллионов евро, а потом получил еще 26 в качестве процента от продажи Дембеле в другой клуб.
- В «Боруссии» Дембеле раскрылся в роли ассистента. Его статистика в Бундеслиге обратная времени в «Ренне»: шесть голов и 12 передач. В Германии Дембеле провел один сезон, а трансферная цена взлетела в восемь раз. В конце сезона он еще и устроил забастовку, чтобы его обязательно отпустили в «Барселону».
- Перехода Дембеле в «Барселону» ждали даже игроки. «Барса» интересовалась Дембеле еще во время его трансфера в «Боруссию». Самюэль Умтити обещал Дембеле помощь с адаптацией. О желании видеть его в команде Умтити говорил за пару месяцев до оформления перехода: «Надеюсь, «Барселона» сделает официальный запрос о трансфере Дембеле. С его способностями мы сможем многое добиться».
На профессиональном уровне Дембеле заиграл на уровне опытных игроков. В каждом из сезонов в «Ренне» и в «Боруссии» его часто выпускали в основе – в среднем Дембеле проводил на поле больше 60 минут каждую игру. За все это время он не пропустил ни одного матча по причине травмы. Максимальный вылет Дембеле – 10 дней из-за проблем с бедром во время паузы на игры сборных.
Transfermarkt считает статистику травм у каждого игрока. Когда Дембеле перешел в «Барселону», он стал регулярно пропускать матчи. Особенно плохо все было в трех случаях. Почти сразу после перехода Дембеле получил травму подколенного сухожилия и пропустил почти четыре месяца. В ноябре 2019-го – похожее повреждение, которое вынесло его на 67 дней.
4 февраля «Барселона» объявила о новой мышечной травме Дембеле. Transfermarkt пишет, что из-за этой травмы Дембеле пропустит еще 90 дней. Mundo Deportivo подтверждает информацию по травмам Дембеле. Вот полная графика его разнообразных повреждений:
Хуже всего сейчас тренеру «Барселоны» Сетьену. Еще 1 февраля он отмечал работу Дембеле на тренировках. Тогда Дембеле как раз восстанавливался после травмы и готовился к возвращению на поле. «У меня слезы, когда я вижу способность и интенсивность, с которой он работает», – говорил Сетьен.