Тер Стеген отбивает каждый третий пенальти. Но только сейчас это получилось в Примере
«Валенсия» вышла на матч против «Барселоны» на фоне поражения от «Мальорки» (1:4). Итогом той игры был не только разгромный результат. Тогда красную карточку получил капитан «Валенсии» Дани Парехо – лидер и главный пенальтист команды. В игре с «Барселоной» это сказалось самым неожиданным образом.
Уже на 12-й минуте «Валенсия» получила возможность забить с пенальти. Парехо не было в составе, поэтому к мячу пошел Макси Гомес. До этого удара он имел вполне хорошую статистику: шесть реализованных пенальти и два смазанных. Два промаха у Гомеса случились еще в сезоне-2015/16, когда он играл в Аргентине. Теперь получился третий.
Тер Стеген отбил удар Гомеса, а Opta написала к этому интересное дополнение. Дважды за пять лет «Валенсия» била пенальти после фолов Пике. Оба раза вратари «Барселоны» (Браво и тер Стеген) отбивали эти удары. Интересно, что первый момент произошел еще в сезоне-2014/15. Тогда тер Стеген уже принадлежал «Барселоне», но в основе играл именно Браво.
Сам факт отбитого пенальти от тер Стегена – это совсем не сенсация. Из 33 одиннадцатиметровых за карьеру тер Стеген вытащил 12. Статистика включает даже товарищеские матчи. Получается, что ему не забивает чаще каждого третьего удара. Команды тер Стегена до этого проиграли только две игры, где он отбивал пенальти: обе случились еще во время его выступления за менхенгладбахскую «Боруссию».
В «Барселоне» тер Стеген чаще отбивает пенальти в Лиге чемпионов. В играх с «Ромой» (6:1) и «Селтиком» (7:0) это было не так важно. Куда интереснее его спасение в матче с «Ман Сити» в 2015-м – тогда тер Стеген вытащил удар Агуэро, а «Барса» победила с минимальным счетом. В этом сезоне ему не забил Марко Ройс, из-за чего «Барселона» и «Боруссия» сыграли по нулям.
Пенальти от Макси Гомеса – первый момент, когда тер Стеген отбил пенальти за «Барсу» в матче Примеры. В этом турнире он до этого стабильно пропускал от любых соперников (всего шесть раз). Болельщики уже лепят мемы – сравнивают вратаря со стеной и добавляет ему дополнительные руки.