Тер Стеген отбивает каждый третий пенальти. Но только сейчас это получилось в Примере

«Валенсия» вышла на матч против «Барселоны» на фоне поражения от «Мальорки» (1:4). Итогом той игры был не только разгромный результат. Тогда красную карточку получил капитан «Валенсии» Дани Парехо – лидер и главный пенальтист команды. В игре с «Барселоной» это сказалось самым неожиданным образом.

Уже на 12-й минуте «Валенсия» получила возможность забить с пенальти. Парехо не было в составе, поэтому к мячу пошел Макси Гомес. До этого удара он имел вполне хорошую статистику: шесть реализованных пенальти и два смазанных. Два промаха у Гомеса случились еще в сезоне-2015/16, когда он играл в Аргентине. Теперь получился третий.

Тер Стеген отбил удар Гомеса, а Opta написала к этому интересное дополнение. Дважды за пять лет «Валенсия» била пенальти после фолов Пике. Оба раза вратари «Барселоны» (Браво и тер Стеген) отбивали эти удары. Интересно, что первый момент произошел еще в сезоне-2014/15. Тогда тер Стеген уже принадлежал «Барселоне», но в основе играл именно Браво.