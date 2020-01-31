«Барселона» передумала и отказалась от трансфера игрока, пока тот летел к ней на подписание контракта

«Барселона» всю зиму-2019/2020 ищет форварда, потому что Луис Суарес травмировался и много пропустит. Из списка кандидатов они внезапно выбрали конголезца из китайского клуба «Бейцзин Гуоань» Седрика Бакамбу.

Бакамбу – 28. Он играет в Китае уже два года и забил по 19 и 10 мячей за каждый из них. До этого Бакамбу три сезона провел в «Вильярреале».

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль договорился с самим Бакамбу, его агентами и клубом, что они оформят аренду до конца сезона. Бакамбу узнал о договоренности, когда находился в Сеуле, куда его «Бейцзин Гуоань» приехал на матч Азиатской Лиги чемпионов. Он взял рейс до Испании с пересадкой в Гонконге.

Когда самолет приземлился в аэропорту Гонконга, Бакамбу включил телефон и узнал от Эрика Абидаля, что «Барселона» передумала и отменяет сделку. Бакамбу не сел в самолет до Барселоны, взял обратный рейс до Сеула и уехал в расположение «Бейцзин Гуоань».

Позднее в твиттере он лично подтвердил историю про сорвавшийся на полпути трансфер и поиронизировал над собой:

«Йоу, Transfermarkt, внеси в мою трансферную историю «Почти «Барселона», пожалуйста 😅 😂 ».

«Что бы ни случалось, все к лучшему. Спасибо богу за все 🙏🏽».

«Увидимся в другой раз, Гризманн 😜 ».