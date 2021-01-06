чемпионат Китая

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Билич возглавил китайский клуб, в котором играет экс-спартаковец Фернандо
#Славен Билич
Футбол
Маруан Феллайни заразился коронавирусом
#Маруан Феллайни
Футбол
Все 10 трансферов из России в Китай
#чемпионат Китая
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Эль-Шаарави уже объявил себя игроком «Ромы». Все сорвалось из-за задержки в другом трансфере
#Стефан Эль-Шаарави
Феллайни переболел коронавирусом и вернулся с хет-триком головой за 8 минут
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#Маруан Феллайни
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Коронавирус добрался до спорта: турниры переносят, спортсмены уезжают в Европу
#Китай
«Барселона» передумала и отказалась от трансфера игрока, пока тот летел к ней на подписание контракта
#Седрик Бакамбу
Он воевал со сборной Израиля и дрался с болельщиками. Сейчас творит чудеса в Китае
#Эран Захави
Самые большие доходы мира в исследовании France Football. Разбираем неожиданные моменты
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