чемпионат Китая

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Футбол
Билич возглавил китайский клуб, в котором играет экс-спартаковец Фернандо
#Славен Билич
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Футбол
Маруан Феллайни заразился коронавирусом
#Маруан Феллайни
Футбол
Все 10 трансферов из России в Китай
#чемпионат Китая