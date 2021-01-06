Славен Билич
чемпионат Китая
Футбол
Бэйцзин Гоань
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#Славен Билич #Футбол #чемпионат Китая #Бэйцзин Гоань

Билич возглавил китайский клуб, в котором играет экс-спартаковец Фернандо

4 часа назад

Славен Билич будет тренировать «Бэйцзин Гоань», уже подписан двухлетний контракт.

  • Известные игроки клуба – Фернандо, Ренато Аугусто и Седрик Бакамбу.
  • «Бэйцзин Гоань» в прошлом сезоне занял третье место под руководством Бруно Женезьо.
  • Билич был уволен из «Вест Бромвича» в середине декабря, когда команда шла на предпоследнем месте в АПЛ.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Вовремя уехал
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
Комментарии (1)
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vladik12
13 минут назад

Недолго отдыхал.

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