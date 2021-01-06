Славен Билич
чемпионат Китая
Футбол
Бэйцзин Гоань
Билич возглавил китайский клуб, в котором играет экс-спартаковец Фернандо
4 часа назад
Славен Билич будет тренировать «Бэйцзин Гоань», уже подписан двухлетний контракт.
- Известные игроки клуба – Фернандо, Ренато Аугусто и Седрик Бакамбу.
- «Бэйцзин Гоань» в прошлом сезоне занял третье место под руководством Бруно Женезьо.
- Билич был уволен из «Вест Бромвича» в середине декабря, когда команда шла на предпоследнем месте в АПЛ.
Комментарии (1)
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Недолго отдыхал.
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