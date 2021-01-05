Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
Ситуация с коронавирусом ухудшается в Великобритании и в английской премьер-лиге. Сразу несколько историй.
Рекорд положительных тестов в АПЛ за все время
С начала сезона АПЛ регулярно тестирует игроков и сотрудников клубов. Те, кто получил положительные тесты, отправляются на самоизоляцию длительностью десять дней. Тесты проводятся каждую неделю.
- В период с августа по ноябрь количество инфицированных за неделю не превышало десять человек. Лучший результат – всего два человека в конце октября.
- В декабре ситуация ухудшилась в последнюю неделю – 18 человек, это было рекордом за все время.
- Рекорд продержался недолго – в период с 28 декабря по 3 января положительные тесты выявлены сразу у 40 человек.
Перенос игр и усеченная заявка
Все это отражается на проведении матчей и подготовке к ним.
- 1 декабря «Ньюкасл» из-за вспышки коронавируса в клубе объявил о переносе матча с «Астон Виллой». Но тогда ситуация еще была относительно спокойной.
- 28 декабря был перенесен матч «Манчестер Сити» и «Эвертона». У «Сити» заболели пять игроков и два клубных сотрудника.
- Двумя днями позже была перенесена игра «Тоттенхэма» и «Фулхэма». Коронавирусом заразились представители «Фулхэма».
В английских медиа уже обсуждалась возможность приостановки сезона. The Telegraph сообщил, что клубы проводили переговоры об остановке на пару недель. По информации The Guardian, обсуждений между клубами не было. Чемпионат продолжился.
«Ситуация абсолютно новая для нас. Мы как островок в обществе. Все закрыто, кроме нас, – рассуждал Хосеп Гвардиола. – Провести один-два матча – еще ладно, но когда такое происходит в течение длительного периода времени, а ты можешь использовать 14-15 человек, будет еще сложнее».
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В Великобритании введен третий национальный карантин
4 января был зафиксирован рекорд по выявленным случаям за всю пандемию – 57 784 положительных теста. С 5 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил третий локдаун. Продлится он до середины февраля.
С 5 января:
- Школы переведены в режим удаленной работы, ходить в них могут только дети представителей «ключевых профессий» – врачей, пожарных, полицейских, продавцов и так далее.
- Из дома можно выходить только на работу, к врачу или в магазин, на прогулку.
- Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями выходить не рекомендовано.
По мнению Джонсона, страна вступит в последнюю фазу борьбы с пандемией. Он надеется, что в ближайшие три месяца будут привиты десятки миллионов человек. Но не исключено, что уровень угрозы в стране будет повышен с четвертого на пятый.
Известно, что в середине декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Он уже выявлен во многих странах, несмотря на закрытие авиасообщения со страной.
Что известно о новом виде коронавируса. Из-за него Великобритания опять села на карантин, а все страны закрывают с ней авиаперелеты
Любопытно-бесполезный твит от статистов из Gracenote, соединяющий локдаун и футбол. Буквы из слова lockdown можно сложить только у одного игрока из 1269 сыгравших в этом сезоне в Кубке Англии. Он играет в команде из шестого по уровню дивизиона Англии.
На праздники было много нарушений
Среди футболистов – тоже.
- Защитник «Ман Сити» Бенжамен Менди организовал новогоднюю вечеринку – клуб расследует.
- В «Тоттенхэме» c семьями попраздновали Эрик Ламела, Серхио Регилон и Джованни Ло Чельсо – все оштрафованы. Присутствовал и игрок «Вест Хэма» Мануэль Лансини.
- Капитан «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич провел новогодний вечер с Александром Митровичем – форвардом «Фулхэма», чей матч был перенесен. Миливоевич потом вышел на игру, но был раскритикован даже собственным тренером Роем Ходжсоном. Хотя формально протокола АПЛ не нарушил – у него отрицательный тест.
Коронавирусная вспышка в Великобритании пришлась как раз на плотный график в АПЛ, где за неделю было проведено три тура. Плотно будет и дальше – четыре тура за три недели плюс матчи Кубка, а для кого-то – еще и полуфиналы Кубка лиги.