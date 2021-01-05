Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине

В английских медиа уже обсуждалась возможность приостановки сезона. The Telegraph сообщил, что клубы проводили переговоры об остановке на пару недель. По информации The Guardian, обсуждений между клубами не было. Чемпионат продолжился.

«Ситуация абсолютно новая для нас. Мы как островок в обществе. Все закрыто, кроме нас, – рассуждал Хосеп Гвардиола. – Провести один-два матча – еще ладно, но когда такое происходит в течение длительного периода времени, а ты можешь использовать 14-15 человек, будет еще сложнее».

Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует

В Великобритании введен третий национальный карантин

4 января был зафиксирован рекорд по выявленным случаям за всю пандемию – 57 784 положительных теста. С 5 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил третий локдаун. Продлится он до середины февраля.

С 5 января: