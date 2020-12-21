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#коронавирус #коронавирус #АПЛ

Что известно о новом виде коронавируса. Из-за него Великобритания опять села на карантин, а все страны закрывают с ней авиаперелеты

6 часов назад
Михаил Морозов

Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания подтвердила: внутри страны обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. И он еще более заразен.

Что за новый коронавирус?

На фоне резкого увеличения числа заболевших министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в середине декабря рассказал о новом варианте вируса.

  • Он обнаружен благодаря созданным британцами системам тестирования.
  • Доказательств, что он более смертоносен, нет.
  • Но заразиться им еще легче. Он проще передается от человека к человеку.

К тому времени было диагностировано более тысячи случаев заражения новым штаммом вируса. Вскоре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что новый вирус может оказаться заразнее на 70%.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Когда он появился?

Оказывается, еще осенью. Служба общественного здравоохранения Англии (NHS) сообщила, что новый вариант коронавируса выявлен в сентябре, а увеличение случаев заболеваемости выяснилось в конце ноября.

При этом до середины ноября случаи заражения были редкими, но при карантине показатели инфицирования никак не снижались в графстве Кент. Так NHS изучила эту проблему и выяснила причину.

Он обходит вакцину?

Таких данных пока нет.

В Великобритании применяется вакцина американской компании Pfizer. Позиция NHS: нет оснований утверждать, что эта вакцина не защитит от нового штамма вируса. Подтвердил это и глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

Вижу новости, что есть вакцина Pfizer от коронавируса. Это правда? Она работает? Когда будет везде?

Какие меры приняты в Великобритании?

Новые серьезные ограничения затронули Лондон и юго-восток Англии – всего на этой территории проживают примерно 20 миллионов человек.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Введен максимальный (четвертый) уровень угрозы распространения инфекции – при нем должны быть закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости, а также спортзалы и парикмахерские. Про рестораны и кафе речь не идет – они уже закрыты.

  • Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы. Въезжать туда также запрещено.
  • На улице можно общаться только с одним человеком и еще соблюдать социальную дистанцию.
  • Фактически празднования Рождества не будет. Планы о смягчении ограничений на праздник, при которых можно было бы собираться тремя семьями, – отменены.

После введения ограничений жители Лондона в массовом порядке стали покидать город. Лидер Партии Brexit Найджел Фараж иронично заметил, что действия властей вызвали первую массовую эвакуацию из Лондона со времен 1939 года. Есть даже сообщения о том, что билеты на поезда покупались с рук гораздо дороже номинала – так люди пытались вырваться из города до наступления жесткого карантина.

Критика решения Джонсона основана даже не на самом факте запрета, а на том, когда он случился – прямо перед праздником, когда люди уже основательно к нему подготовились и выстроили планы. В Лондоне даже прошли протесты – полиция задержала 29 человек.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Ограничения введены до 30 декабря.

Этот вирус есть в других странах?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что он был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Есть заражения и в ЮАР.

В Великобританию теперь не попасть?

Сделать это непросто – многие страны ограничили авиасообщение с ней.

  • Германия и Болгария – до 31 декабря.
  • Нидерланды – до 1 января.
  • Финляндия – на две недели.
  • Италия – до 6 января.
  • Франция и Хорватия не принимают рейсы из Великобритании в ближайшие 48 часов.
  • Швеция, Бельгия, Польша, Австрия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония – также запретили прием рейсов из Великобритании.
  • Швейцария добавила к Великобритании ЮАР, Израиль – Данию и ЮАР.
  • Турция приостановила полеты из стран, где был обнаружен новый вирус.
  • Португалия разрешила въезд только тем, кто проживает на ее территории.

Фотография табло из аэропорта Штутгарта. Полететь можно куда угодно, но в Лондон – нет

dpa / Global Look Press

А Россия?

21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что решение по авиасообщению с Великобританией должен принимать правительственный штаб. «Безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем и отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме», – добавил Песков.

Позже в этот же день оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о приостановке авиасообщения России с Великобританией с 22 декабря на неделю.

А что будет с АПЛ?

Для элитного футбола ситуация не меняется. Джонсон отметил, что правила похожи на ноябрьский локдаун: тогда для элитных спортсменов были сделаны исключения, и чемпионат Англии не был остановлен. Молодежные соревнования U-18 могут проходить по расписанию, но в них и так есть перерыв, связанный с праздниками.

Фанаты на матчи при четвертом уровне ограничений (как раз в Лондоне и на юго-востоке Англии) не допускаются. Еще ограничения затронут любительский футбол – матчи отменены, начиная с седьмой по уровню лиги и ниже.

www.imago-images.de / Global Look Press

А как вообще заниматься спортом?

Занятия на свежем воздухе разрешены. Люди могут тренироваться на открытых спортивных площадках и тренажерах. Но доступ в крытые залы будет запрещен.

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