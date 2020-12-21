Что известно о новом виде коронавируса. Из-за него Великобритания опять села на карантин, а все страны закрывают с ней авиаперелеты

Когда он появился?

Оказывается, еще осенью. Служба общественного здравоохранения Англии (NHS) сообщила, что новый вариант коронавируса выявлен в сентябре, а увеличение случаев заболеваемости выяснилось в конце ноября.

При этом до середины ноября случаи заражения были редкими, но при карантине показатели инфицирования никак не снижались в графстве Кент. Так NHS изучила эту проблему и выяснила причину.

Он обходит вакцину?

Таких данных пока нет.

В Великобритании применяется вакцина американской компании Pfizer. Позиция NHS: нет оснований утверждать, что эта вакцина не защитит от нового штамма вируса. Подтвердил это и глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

Вижу новости, что есть вакцина Pfizer от коронавируса. Это правда? Она работает? Когда будет везде?

Какие меры приняты в Великобритании?

Новые серьезные ограничения затронули Лондон и юго-восток Англии – всего на этой территории проживают примерно 20 миллионов человек.