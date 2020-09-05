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#Англия #Футбол #Лига наций #Исландия

Англию поддерживал один фанат – прилетел на самолете, отсидел пять дней карантина и смотрел игру, стоя за забором

05 сентября, 22:03

твиттер Sky Sports News

УЕФА запретила впускать зрителей на матчи Лиги наций. Но на матче Исландии и Англии все же был один фанат. Его имя – Чед Томас, он прилетел в Рейкьявик на самолете и отсидел в гостинице пятидневный карантин, чтобы спокойно прийти на стадион.

Томас знал, что охрана выведет его, если он попытается пробраться на трибуны. Поэтому все время стоял у входа (судя по камере: это примерно в 100 метрах от ворот).

Корреспонденты Sky Sports нашли Томаса и сделали с ним небольшое интервью.

  • «Если бы не карантин, нас приехало бы сюда больше. Мы очень любим футбол, а Исландия – замечательная страна».
  • «Это спонтанное решение. Я подумал об этом выезде в самый последний момент. Просто я очень люблю сборную».
  • «Я практически уговорил трех своих друзей. Но они отказались».
  • «Я провел пять дней карантина в гостинице. Что я делал: читал, готовил, смотрел телевизор. Веселился, короче, ха-ха. Еще мне писали много людей, поддерживали. Это помогало мне морально».
  • «Чтобы спокойно выйти на улицу, мне нужно было сдать два отрицательных теста. Результаты по второму я получил за день до игры. все было чисто, как же я радовался».
  • «Да, на трибунах я бы все видел лучше. Но тут тоже неплохой вид. На некоторых стадионах Англии вид даже похуже».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (1)
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vladik12
07 сентября, 14:57

Эту победу они вымучили для него.

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