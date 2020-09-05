Англию поддерживал один фанат – прилетел на самолете, отсидел пять дней карантина и смотрел игру, стоя за забором

УЕФА запретила впускать зрителей на матчи Лиги наций. Но на матче Исландии и Англии все же был один фанат. Его имя – Чед Томас, он прилетел в Рейкьявик на самолете и отсидел в гостинице пятидневный карантин, чтобы спокойно прийти на стадион.

Томас знал, что охрана выведет его, если он попытается пробраться на трибуны. Поэтому все время стоял у входа (судя по камере: это примерно в 100 метрах от ворот).

Корреспонденты Sky Sports нашли Томаса и сделали с ним небольшое интервью.