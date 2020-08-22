Фанаты «Зенита» сделали баннер в честь назначения Анюкова – тот наконец-то стал тренером
Александр Анюков стал одним из тренеров «Зенита» прямо во время игры с ЦСКА. Уже тогда он был вместе с командой, но «Зенит» официально объявил о назначении Анюкова только после первого тайма. Пока у него размытые функции – просто место в тренерском штабе Семака.
На игре «Зенита» и «Тамбова» (4:1) Анюков уже полноценно присутствовал на скамейке в новом статусе. Он хлопал фанатам, которые пели песни в его честь. Но главная часть приветствия для Анюкова – баннер на фанатской трибуне «Зенита».
«Зенит» – твоя судьба!»
Фанаты обсуждают и показывают баннер в твиттере:
Анюков – воспитанник «Крыльев Советов». Там он играл до 2005 года, а потом всю карьеру провел в «Зените». Летом 2019-го Анюков уже назначался в тренерский штаб Семака, но потом попросился в «Крылья Советов» в качестве футболиста. Тогда «Зенит» отпустил его в аренду.
Как все было в сезоне-2019/20:
- 25 июня 2019. Анюков входит в тренерский штаб «Зенита».
- 13 июля 2019. Анюков возобновил карьеру и ушел в «Крылья».
- 28 мая 2020. Анюков вернулся из «Крыльев» в «Зенит».
Во время прошлого назначения Семак прояснял функции Анюкова. Сейчас они наверняка схожие: «Саша участвует в некоторых упражнениях, когда нам нужна помощь. Плюс он будет работать индивидуально с линией защиты».