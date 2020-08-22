Александр Анюков
РПЛ
Футбол
Зенит
Крылья Советов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Анюков #РПЛ #Футбол #Зенит #Крылья Советов

Фанаты «Зенита» сделали баннер в честь назначения Анюкова – тот наконец-то стал тренером

22 августа, 21:45
Александр Плеханов

Александр Анюков стал одним из тренеров «Зенита» прямо во время игры с ЦСКА. Уже тогда он был вместе с командой, но «Зенит» официально объявил о назначении Анюкова только после первого тайма. Пока у него размытые функции – просто место в тренерском штабе Семака.

На игре «Зенита» и «Тамбова» (4:1) Анюков уже полноценно присутствовал на скамейке в новом статусе. Он хлопал фанатам, которые пели песни в его честь. Но главная часть приветствия для Анюкова – баннер на фанатской трибуне «Зенита».

«Зенит» – твоя судьба!»

твиттер «Зенита»

Фанаты обсуждают и показывают баннер в твиттере:

Анюков – воспитанник «Крыльев Советов». Там он играл до 2005 года, а потом всю карьеру провел в «Зените». Летом 2019-го Анюков уже назначался в тренерский штаб Семака, но потом попросился в «Крылья Советов» в качестве футболиста. Тогда «Зенит» отпустил его в аренду.

Как все было в сезоне-2019/20:

  • 25 июня 2019. Анюков входит в тренерский штаб «Зенита».
  • 13 июля 2019. Анюков возобновил карьеру и ушел в «Крылья».
  • 28 мая 2020. Анюков вернулся из «Крыльев» в «Зенит».

Во время прошлого назначения Семак прояснял функции Анюкова. Сейчас они наверняка схожие: «Саша участвует в некоторых упражнениях, когда нам нужна помощь. Плюс он будет работать индивидуально с линией защиты».

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дуглас Сантос 41
Малком 47
Ерохин 68
Азмун 74
4:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Панченко 85
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие истории из этого тура
Бикфалви изобразил секс в раздевалке «Урала». Почти повторил видео с Дзюбой и Азмуном
Талисман «Урала» упал с мотоцикла прямо перед трибуной 🏍
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Анюков
#РПЛ
#Футбол
#Зенит
#Крылья Советов