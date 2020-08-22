Фанаты «Зенита» сделали баннер в честь назначения Анюкова – тот наконец-то стал тренером

Александр Анюков стал одним из тренеров «Зенита» прямо во время игры с ЦСКА. Уже тогда он был вместе с командой, но «Зенит» официально объявил о назначении Анюкова только после первого тайма. Пока у него размытые функции – просто место в тренерском штабе Семака.

На игре «Зенита» и «Тамбова» (4:1) Анюков уже полноценно присутствовал на скамейке в новом статусе. Он хлопал фанатам, которые пели песни в его честь. Но главная часть приветствия для Анюкова – баннер на фанатской трибуне «Зенита».

«Зенит» – твоя судьба!»