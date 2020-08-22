Бикфалви изобразил секс в раздевалке «Урала». Почти повторил видео с Дзюбой и Азмуном
«Урал» обыграл «Краснодар» (1:0). Потом клуб показал видео из раздевалки, где эту победу праздновал весь состав. Григорий Иванов был в фирменной тюбетейке, которая уже приносит «Уралу» удачу. Эрик Бикфалви показал себя эмоциональнее остальных игроков.
«Урал» продержал это видео три часа, а потом удалил. Мы успели скачать. Следите за действими Бикфалви (он справа):
Случай с Бикфалви напоминает историю с Дзюбой и Азмуном. Тогда кадры с их движениями в чемпионской раздевалке попали на запись – оба отшутились, а гендиректор «Зенита» Медведев нарвался на штраф. Он сказал, что «Зенит» готов сделать такое со «Спартаком» – и заплатил 200 тысяч рублей.
Фанаты в комментариях тоже сравнили действия Бикфалви и Дзюбы. Получилось своеобразное продолжение истории:
Бикфалви – один из самых заметных игроков «Урала». Он играет в команде уже пятый сезон, всегда был одним из лидеров и проявлял себя с разных сторон. В 29 туре прошлого сезона Бикфалви забил красивый гол, получил миллион рублей, а потом отдал его на благотворительность. В матче с «Тамбовом» он вообще удалился, когда наиграл на две желтые карточки за пару минут.
В сезоне-2019/20 Бикфалви стал лучшим игроком в «Урале»: