Эрик Бикфалви
РПЛ
Футбол
Урал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Эрик Бикфалви #РПЛ #Футбол #Урал

Бикфалви изобразил секс в раздевалке «Урала». Почти повторил видео с Дзюбой и Азмуном

22 августа, 20:20

твиттер «Урала»

«Урал» обыграл «Краснодар» (1:0). Потом клуб показал видео из раздевалки, где эту победу праздновал весь состав. Григорий Иванов был в фирменной тюбетейке, которая уже приносит «Уралу» удачу. Эрик Бикфалви показал себя эмоциональнее остальных игроков. 

«Урал» продержал это видео три часа, а потом удалил. Мы успели скачать. Следите за действими Бикфалви (он справа):

Случай с Бикфалви напоминает историю с Дзюбой и Азмуном. Тогда кадры с их движениями в чемпионской раздевалке попали на запись – оба отшутились, а гендиректор «Зенита» Медведев нарвался на штраф. Он сказал, что «Зенит» готов сделать такое со «Спартаком» – и заплатил 200 тысяч рублей.

Фанаты в комментариях тоже сравнили действия Бикфалви и Дзюбы. Получилось своеобразное продолжение истории:

Бикфалви – один из самых заметных игроков «Урала». Он играет в команде уже пятый сезон, всегда был одним из лидеров и проявлял себя с разных сторон. В 29 туре прошлого сезона Бикфалви забил красивый гол, получил миллион рублей, а потом отдал его на благотворительность. В матче с «Тамбовом» он вообще удалился, когда наиграл на две желтые карточки за пару минут.

В сезоне-2019/20 Бикфалви стал лучшим игроком в «Урале»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном
Дружба Дзюбы и Азмуна – в молитвах матери, обнимашках, поддержке и троллинге 💙
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Эрик Бикфалви
#РПЛ
#Футбол
#Урал