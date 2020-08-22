Бикфалви изобразил секс в раздевалке «Урала». Почти повторил видео с Дзюбой и Азмуном

«Урал» обыграл «Краснодар» (1:0). Потом клуб показал видео из раздевалки, где эту победу праздновал весь состав. Григорий Иванов был в фирменной тюбетейке, которая уже приносит «Уралу» удачу. Эрик Бикфалви показал себя эмоциональнее остальных игроков.

«Урал» продержал это видео три часа, а потом удалил. Мы успели скачать. Следите за действими Бикфалви (он справа):