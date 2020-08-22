Талисман «Урала» упал с мотоцикла прямо перед трибуной 🏍

В перерыве матча «Урала» и «Краснодара» на стадион въехал шмель на мотоцикле. Шмель – официальный талисман «Урала», который существует с 2005 года. За это время он несколько раз менял вид и участвовал в различных акциях с фанатами. Здесь талисман приветствовал трибуны из мотоцикла чемпиона по мотокроссу.

Уже через несколько секунд поездки шмель оказался на газоне, но не расстроился. Шоу почти сразу продолжилось. «Урал» потом обыграл это падение философской цитатой в твиттере: