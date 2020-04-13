Животные-талисманы на карантине: общаются через Zoom и занимаются йогой

The Athletic рассказал о жизни спортивных талисманов университетов и колледжей в условиях карантина и самоизоляции. Все соревнования остановлены (студенческие – тоже), поэтому Блю даже не может пройти нормальное обучение у своего предшественника в университете Батлера. Вместо этого он учится жизни в новых условиях – на обычных уличных прогулках.

Эван Краусс, хозяин Блю, так описывает его будни: «Мы вместе проводим по две-три прогулки в день. Проходим мимо подъездов людей и здороваемся с соседями, у которых на крыльце есть собаки. Идем и проверяем почту. Мы отправляемся в разные районы для прогулки. Просто чтобы заставить его мыслить, чтобы он не впал в рутину и постоянно чему-нибудь учился.

Теперь, когда он становится старше, то может идти немного дольше. Наши прогулки увеличились примерно до мили или даже больше мили за один раз. Он очень хорошо пыхтит на этих маленьких ножках». Как и люди, Блю общается дистанционно: для этого используют программу Zoom. Так выглядел чат сразу на 11 собак-талисманов, их встреча продолжалась 20 минут.