Животные-талисманы на карантине: общаются через Zoom и занимаются йогой
В университетах и колледжах есть свои спортивные традиции. Многие из них связаны с талисманами: права передаются по наследству, а животные проходят специальное обучение и долго тренируются. Так выглядит Блю IV – новый талисман студенческого спорта университета Батлера. Его представили еще 22 января 2020-го, а официальные талисманные права Блю получит с началом нового учебного года.
The Athletic рассказал о жизни спортивных талисманов университетов и колледжей в условиях карантина и самоизоляции. Все соревнования остановлены (студенческие – тоже), поэтому Блю даже не может пройти нормальное обучение у своего предшественника в университете Батлера. Вместо этого он учится жизни в новых условиях – на обычных уличных прогулках.
Эван Краусс, хозяин Блю, так описывает его будни: «Мы вместе проводим по две-три прогулки в день. Проходим мимо подъездов людей и здороваемся с соседями, у которых на крыльце есть собаки. Идем и проверяем почту. Мы отправляемся в разные районы для прогулки. Просто чтобы заставить его мыслить, чтобы он не впал в рутину и постоянно чему-нибудь учился.
Теперь, когда он становится старше, то может идти немного дольше. Наши прогулки увеличились примерно до мили или даже больше мили за один раз. Он очень хорошо пыхтит на этих маленьких ножках». Как и люди, Блю общается дистанционно: для этого используют программу Zoom. Так выглядел чат сразу на 11 собак-талисманов, их встреча продолжалась 20 минут.
Как живут другие собаки-талисманы:
Майкл Кальтенмарк, хозяин Трипа: «Это тяжело, потому что наш парень – рабочая собака. Он достигает успеха, когда ходит на мероприятия. Когда его лишают этого, то получается не очень хорошо. Думаю, единственная спасительная радость для Трипа сейчас в том, что мы дома вместе с ним».
Билл Даути, хозяин Таппера II: «Английские бульдоги всегда много дремлют. Сейчас ему определенно становится скучно. Это очень общительное существо. Теперь, когда мы пойдем гулять, он увидит кота, белку или другого человека и захочет подойти к ним. Скажет: «Привет! Будь моим другом! Ради любви к Богу, пожалуйста!».
Эрин Белл, хозяин Гриффа: «Мы не можем подойти к людям и позволить им погладить его. Все это было немного странно для него. Он просто смотрит на меня и как бы говорит: «Почему ты не позволяешь им погладить меня?». Во время карантина Грифф занимается йогой – у него это выглядит примерно так:
Карантин из-за коронавируса не всегда влияет на жизнь талисманов. В школе ветеринарной медицины ЛГУ живет тигр Майк – он стал символом легкой атлетики. Будни Майка практически никак не изменились: прогулки, игры с мячом и другие мероприятия.
«Он исследует среду обитания, плавает, дремлет и играет с мячом. Пока у Майка мало посетителей, хотя мы поставили пешеходные баррикады, чтобы держать людей на расстоянии не менее шести футов от места обитания. Ограждение в этой среде позволяет людям находиться в пределах четырех футов от него. Он возвращается в свой ночной дом не позднее восьми вечера каждый вечер, там его кормят», – рассказала Джинджер Гуттнер.
Все транслируется в прямом эфире. Майк, как и собаки-талисманы, уже привык ко всем технологиям.
Во время карантина животные-талисманы изучают мир и подстраиваются под людей. Снова возвращаемся к истории от Эвана Краусса: «Блю просто тусуется рядом со мной или моей женой весь день, поэтому включение камеры на ноутбуке для него ничем не отличается. Когда мы заходим в Zoom, он на самом деле смотрит на экран. Он такой любопытный пес».