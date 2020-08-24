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#ПСЖ #Футбол #Лига чемпионов #Бавария

Фанаты «ПСЖ» от горя разнесли Париж: жгли и били машины, дрались с полицией

24 августа, 12:20

Keystone Press Agency/Global Look Press

«ПСЖ» проиграл в финале Лиги чемпионов. Фанатов в этом матче, как и на остальных в плей-офф, не было. Вместо этого они собирались в огромные толпы и смотрели его в Париже. 

Сами фанаты говорят, что проблемы с полицией начались еще до конца матча: ей просто не удавалось контролировать толпу. Основная масса была возле «Парк Де Пренс» (где клуб устроил организованный просмотр).

А полиция следила за числом собравшихся людей из-за ситуации с коронавирусом (власти Франции объявили Париж «красной» зоной из-за резкого распространения вируса). На этой почве возникали конфликты. Поэтому полиция применяла дубинки, усиливалась спецподразделениями и бросала в фанатов гранаты со слезоточивым газом.

В городе же после этого полиция тоже усилила патруль. Все это приводило к столкновениям.

Постепенно фанатов становилось больше. В некоторых районах Парижа они били и сжигали машины, устраивали бои с полицией.

В некоторых местах на помощь полиции приходили спецподразделения. Фанаты в ответ забрасывали их петардами и фаерами.

За ночь после финала парижская полиция арестовала 150 фанатов. Также министр внутренних дел Франции сказал, что 200 человек получили штрафы за то, что находились на улицах без масок. У полиции другие данные: она арестовала 400 человек из-за отсутствия масок.

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Комментарии (3)
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попкорный слуга
24 августа, 12:51

Честно, какой-то идиотизм. Никогда этого не понимал. Ну проиграли. А нахрена бить окна, драться с полицией, поджигать машины? Какие-то животные повадки, из-за которых страдают простые люди

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vladik12
25 августа, 13:05

У "ПСЖ" есть фанаты? Классно, че.

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Юрий Алеманов
25 августа, 14:00

Почему-то Лигу 1 недооценивают. В том числе и их ультрас. Хотя фанаты там более страстные, креативнее тех же испанцев и сидячих англичан. Фанаты Ренна делают балдежные корео, марсельские - больные на голову своей "народной командой", в Париже тоже достаточно боевые фанаты, которые уже много лет не могут найти компромисс с руководством клуба.

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