Фанаты «ПСЖ» от горя разнесли Париж: жгли и били машины, дрались с полицией
«ПСЖ» проиграл в финале Лиги чемпионов. Фанатов в этом матче, как и на остальных в плей-офф, не было. Вместо этого они собирались в огромные толпы и смотрели его в Париже.
Сами фанаты говорят, что проблемы с полицией начались еще до конца матча: ей просто не удавалось контролировать толпу. Основная масса была возле «Парк Де Пренс» (где клуб устроил организованный просмотр).
А полиция следила за числом собравшихся людей из-за ситуации с коронавирусом (власти Франции объявили Париж «красной» зоной из-за резкого распространения вируса). На этой почве возникали конфликты. Поэтому полиция применяла дубинки, усиливалась спецподразделениями и бросала в фанатов гранаты со слезоточивым газом.
В городе же после этого полиция тоже усилила патруль. Все это приводило к столкновениям.
Постепенно фанатов становилось больше. В некоторых районах Парижа они били и сжигали машины, устраивали бои с полицией.
В некоторых местах на помощь полиции приходили спецподразделения. Фанаты в ответ забрасывали их петардами и фаерами.
Честно, какой-то идиотизм. Никогда этого не понимал. Ну проиграли. А нахрена бить окна, драться с полицией, поджигать машины? Какие-то животные повадки, из-за которых страдают простые люди
У "ПСЖ" есть фанаты? Классно, че.
Почему-то Лигу 1 недооценивают. В том числе и их ультрас. Хотя фанаты там более страстные, креативнее тех же испанцев и сидячих англичан. Фанаты Ренна делают балдежные корео, марсельские - больные на голову своей "народной командой", в Париже тоже достаточно боевые фанаты, которые уже много лет не могут найти компромисс с руководством клуба.