Фанаты «ПСЖ» от горя разнесли Париж: жгли и били машины, дрались с полицией

«ПСЖ» проиграл в финале Лиги чемпионов. Фанатов в этом матче, как и на остальных в плей-офф, не было. Вместо этого они собирались в огромные толпы и смотрели его в Париже.

Сами фанаты говорят, что проблемы с полицией начались еще до конца матча: ей просто не удавалось контролировать толпу. Основная масса была возле «Парк Де Пренс» (где клуб устроил организованный просмотр).

А полиция следила за числом собравшихся людей из-за ситуации с коронавирусом (власти Франции объявили Париж «красной» зоной из-за резкого распространения вируса). На этой почве возникали конфликты. Поэтому полиция применяла дубинки, усиливалась спецподразделениями и бросала в фанатов гранаты со слезоточивым газом.