Фанат «Боруссии» М проиграл 500 евро, когда специально не сказал название «Кельна»
Фанат менхенгладбахской «Боруссии» Клаус Блюмель участвовал в викторине, где проиграл 500 евро. Ответом на вопрос о победе клуба во второй Бундеслиге в сезоне-2018/19 было название главного соперника «Боруссии» – «Кельна». Фанат все знал, но вместо ответа выдал: «Нет, об этом я не говорю».
Программа вышла в эфир 13 июля, но заметили ее только через пару недель. Информация о действиях Блюмеля дошла и до «Боруссии»: «Это образцовое поведение должно быть вознаграждено. Уважаемый человек, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы вместе с нашим спонсором для вас кое-что подготовили».
Без денег Блюмель все равно не остался. В раунде быстрых ответов на вопросы он выиграл 2500 евро.
В Германии матчи «Боруссии» и «Кельна» – это рейнское дерби. Болельщики «Боруссии» часто отказываются от любого упоминания «Кельна». В сезоне-2019/20 именно рейнское дерби было первым матчем без зрителей. По сезону «Боруссия» выиграла оба матча, а еще давно доминирует по общей статистике побед – 23:9.