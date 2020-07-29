Фанат «Боруссии» М проиграл 500 евро, когда специально не сказал название «Кельна»

Фанат менхенгладбахской «Боруссии» Клаус Блюмель участвовал в викторине, где проиграл 500 евро. Ответом на вопрос о победе клуба во второй Бундеслиге в сезоне-2018/19 было название главного соперника «Боруссии» – «Кельна». Фанат все знал, но вместо ответа выдал: «Нет, об этом я не говорю».

Программа вышла в эфир 13 июля, но заметили ее только через пару недель. Информация о действиях Блюмеля дошла и до «Боруссии»: «Это образцовое поведение должно быть вознаграждено. Уважаемый человек, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы вместе с нашим спонсором для вас кое-что подготовили».