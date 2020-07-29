Боруссия М
Бундеслига
Футбол
Кельн
Поделиться:
Комментарии:
1
#Боруссия М #Футбол #Бундеслига #Кельн

Фанат «Боруссии» М проиграл 500 евро, когда специально не сказал название «Кельна»

29 июля, 16:00
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

Фанат менхенгладбахской «Боруссии» Клаус Блюмель участвовал в викторине, где проиграл 500 евро. Ответом на вопрос о победе клуба во второй Бундеслиге в сезоне-2018/19 было название главного соперника «Боруссии» – «Кельна». Фанат все знал, но вместо ответа выдал: «Нет, об этом я не говорю».

Программа вышла в эфир 13 июля, но заметили ее только через пару недель. Информация о действиях Блюмеля дошла и до «Боруссии»: «Это образцовое поведение должно быть вознаграждено. Уважаемый человек, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы вместе с нашим спонсором для вас кое-что подготовили».

Без денег Блюмель все равно не остался. В раунде быстрых ответов на вопросы он выиграл 2500 евро.

В Германии матчи «Боруссии» и «Кельна» – это рейнское дерби. Болельщики «Боруссии» часто отказываются от любого упоминания «Кельна». В сезоне-2019/20 именно рейнское дерби было первым матчем без зрителей. По сезону «Боруссия» выиграла оба матча, а еще давно доминирует по общей статистике побед – 23:9.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: SVEN SIMON/Global Look Press
Такой мы знаем саму «Боруссию»
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
Новый сэйв защитника из Бундеслиги в паре метров от пустых ворот 👀
Картонки на стадионе «Боруссии» – это протест реальных фанатов
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
30 июля, 10:54

Сколько же в мире принципиальных противостояний, о которых мы не знаем.

ответить
Все теги
#Боруссия М
#Футбол
#Бундеслига
#Кельн