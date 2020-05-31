Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился

В июне 2016-го защитник молодежки «ПСЖ» Мамаду Дукуре (на тот момент ему было всего 18) перешел в «Боруссию» М – клуб выиграл конкуренцию за него у «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Лиона». С «Боруссией» Дукуре подписал контракт на пять лет.

В «Боруссию» он уже приехал после разрыва мышечной связки. Лечился до января-2017. Дальше главные события для него выглядят так:

• 9 января 2017-го случился рецидив. Дукуре вылетел еще на год и, по прогнозам медиков, должен был выйти на поле где-то в начале декабря того же года.

• 7 декабря 2017-го он снова сломался и вылетел почти на 3 месяца.

• Дальше он долго восстанавливался после травмы и вернулся к тренировкам лишь к осени-2018. Дукуре даже сыграл 7 матчей: выходил в товарищеских матчах за основу, попадал в заявку второй команды на игры Региональной лиги.