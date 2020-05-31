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#Мамаду Дукуре #Футбол #Бундеслига #Боруссия М #Унион Берлин

Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился

31 мая, 20:58

В июне 2016-го защитник молодежки «ПСЖ» Мамаду Дукуре (на тот момент ему было всего 18) перешел в «Боруссию» М – клуб выиграл конкуренцию за него у «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Лиона». С «Боруссией» Дукуре подписал контракт на пять лет.

В «Боруссию» он уже приехал после разрыва мышечной связки. Лечился до января-2017. Дальше главные события для него выглядят так:

• 9 января 2017-го случился рецидив. Дукуре вылетел еще на год и, по прогнозам медиков, должен был выйти на поле где-то в начале декабря того же года.

• 7 декабря 2017-го он снова сломался и вылетел почти на 3 месяца.

• Дальше он долго восстанавливался после травмы и вернулся к тренировкам лишь к осени-2018. Дукуре даже сыграл 7 матчей: выходил в товарищеских матчах за основу, попадал в заявку второй команды на игры Региональной лиги.

dpa/Global Look Press

• Потом он еще раз рвал мышцу, потому что не успевал восстановиться. Сидел без футбола год, опять лечился. В январе этого года он вернулся к индивидуальным тренировкам.

• В феврале 2020-го «Боруссия» продлила с ним контракт. Клуб не объявил срок действия нового соглашения. А спортивный директор Макс Эберл сказал: «Он может и должен стать для нас важным игроком в будущем. Этим шагом мы хотели показать намерения с нашей стороны».

• К марту его допустили к общегрупповым занятиям. Но дебют за основу обломала коронавирусная пауза.

Первый матч за основу «Боруссии» Дукуре сыграл уже после рестарта сезона – в добавленное время матча с «Унионом» вышел вместо Флориана Нойхауса. Ему аплодировала вся скамейка запасных.

Кадры из дебютного матча Мамаду Дукуре:

augenklick/MORITZ MUELLER/Global Look Press

Moritz Mueller/Pool/Global Look Press

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