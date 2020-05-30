Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы

🏥 Распространенный случай: команда проигрывает матч и теряет сразу несколько игроков. Так произошло с менхенгладбахской «Боруссией» в матче с «Байером» (1:3). Эмболо отыграл всего 12 минут, Штробля заменили во втором тайме.

🏥 Уже на апрельской тренировке защитник «Боруссии» Загаду повредил связку левого колена. Он выбыл до конца сезона. Позже травмировались Шульц и Ройс, по которым еще неизвестны сроки восстановления.

🏥 Другие проблемы «Боруссии» проявились в игре с «Баварией». Там заменили Холанда и Дауда. Травма Холанда не позволит ему сыграть с «Падерборном», Дауд вылетел до конца сезона.

🏥 В «Баварии» травмировались Коутиньо, Толиссо и Зюле. Тиаго отыграл полный матч с «Унионом», а потом пропустил игры с «Айнтрахтом» и «Боруссией». Все восстановятся в разные сроки до конца этого сезона.

🏥 «Шальке» проигрывает всем подряд и почти не забивает. К этим проблемам добавилась тяжелая травма Суата Сердара. Лучший бомбардир «Шальке» (7 голов) пропустит несколько месяцев из-за частичного разрыва связки колена.

🏥 «Герта» назначила нового тренера и стартовала с трех матчей без поражений. За хорошими результатами многие не заметили проблемы с составом: уже травмировались Старк, Аскасибар и Вольф.