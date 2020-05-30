- Бундеслига
- Футбол
- Бавария
- Боруссия Д
- Шальке
- Герта
- Боруссия М
Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы
Тренировки в домашних условиях, месячная подготовка без товарищеских матчей – примерно так клубы в топ-лигах возвращаются в игру. Бундеслига стартанула первой. Там уже за три полных тура проявились негативные последствия от отсутствия полноценных сборов во время паузы. Игроки постоянно травмируются – так часто, что это перебивает сам факт возвращения футбола.
Клубы Бундеслиги вернулись к тренировкам в начале апреля. Transfermarkt пишет, что за это время травмировались и еще не восстановились 30 игроков. Реальных травм еще больше. Transfermarkt не учитывает случаи с Хуммельсом и Рейной (уже восстановились) и травма Хаверца в игре с «Фрайбургом» – по ее серьезности нет деталей.
🏥 Распространенный случай: команда проигрывает матч и теряет сразу несколько игроков. Так произошло с менхенгладбахской «Боруссией» в матче с «Байером» (1:3). Эмболо отыграл всего 12 минут, Штробля заменили во втором тайме.
🏥 Уже на апрельской тренировке защитник «Боруссии» Загаду повредил связку левого колена. Он выбыл до конца сезона. Позже травмировались Шульц и Ройс, по которым еще неизвестны сроки восстановления.
🏥 Другие проблемы «Боруссии» проявились в игре с «Баварией». Там заменили Холанда и Дауда. Травма Холанда не позволит ему сыграть с «Падерборном», Дауд вылетел до конца сезона.
🏥 В «Баварии» травмировались Коутиньо, Толиссо и Зюле. Тиаго отыграл полный матч с «Унионом», а потом пропустил игры с «Айнтрахтом» и «Боруссией». Все восстановятся в разные сроки до конца этого сезона.
🏥 «Шальке» проигрывает всем подряд и почти не забивает. К этим проблемам добавилась тяжелая травма Суата Сердара. Лучший бомбардир «Шальке» (7 голов) пропустит несколько месяцев из-за частичного разрыва связки колена.
🏥 «Герта» назначила нового тренера и стартовала с трех матчей без поражений. За хорошими результатами многие не заметили проблемы с составом: уже травмировались Старк, Аскасибар и Вольф.
Фабио Капелло сразу прогнозировал увеличение травматизма: «Игроки правы, что беспокоятся о травмах. Я боюсь травм больше, чем вируса. Риск мышечных травм уже высок при тренировках. Если они сыграют три матча за неделю, восстанавливать физику будет еще сложнее».
Леонид Слуцкий высказывался против возобновления РПЛ. Он считал, что рискованно играть из-за простоя в тренировках. Как пример – история возвращения немецкого футбола. «В Бундеслиге после возобновления травматизм увеличился на 250 процентов», – рассказал Слуцкий.
Уже после первого майского тура психанул владелец «Удинезе» Поццо: «Они преподносят это победой, но все похоже на провал. То, что ожидалось с точки зрения травм, произошло. В первых шести играх их было восемь».
Бывший физиотерапевт «Реала» Сан Мартин объяснил, почему так происходит: «Летом игрок возвращается с месячного отдыха, но он следовал плану тренировок. Теперь он возвращается после двух месяцев ограниченной физической активности, без упражнений. Эта бездеятельность и недостаток интенсивности все убивают».