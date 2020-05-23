- Нико Эльведи
- Бундеслига
- Футбол
- Керим Демирбай
- Байер
- Боруссия М
Новый сэйв защитника из Бундеслиги в паре метров от пустых ворот 👀
В первом туре после возобновления феерил защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер. Тогда игроки «Боруссии» вышли втроем на пустые ворота, Йонас Хоффман пробил, а Хинтереггер вытащил мяч. Теперь отличился уже игрок менхенгладбахской «Боруссии». Керим Демирбай остался перед пустыми воротами, но защитник Нико Эльведи подставил ногу. Гола нет:
Да, «Боруссия» все равно проиграла со счетом 1:3. Но сэйв Эльведи был уже при счете 0:1 и перед самым перерывом. Лучшую реакцию на эпизод показал твиттер «Байера». Непереводимое Howwww?!
«Чем темнее цвет, тем легче шанс». Тут все было легко.
До этого матча Эльведи почти не мелькал в заметных новостях. За всю карьеру он играл только в двух клубах: «Боруссия» купила Эльведи у швейцарского «Цюриха» за 4 миллиона евро. Он приехал в Германию в июле 2015-го, а сейчас стоит 28 миллионов. В «Боруссии» Эльведи постоянно играет в основе: в этом сезоне он провел 26 матчей и забил один гол. Сейчас Эльведи интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».
У него в жизни мало необычного: фанатеет от Роджера Федерера, любит машины и море. Эльведи оказался в Менхенгладбахе уже в 18 лет, но в выборе не сомневается: «Когда я сделал этот шаг, представлял себе, что останусь здесь надолго. До сих пор я был доволен своей карьерой. Многие люди говорили, что я уехал слишком рано. Но я принял правильное решение и чувствую себя здесь как дома».