Новый сэйв защитника из Бундеслиги в паре метров от пустых ворот 👀

До этого матча Эльведи почти не мелькал в заметных новостях. За всю карьеру он играл только в двух клубах: «Боруссия» купила Эльведи у швейцарского «Цюриха» за 4 миллиона евро. Он приехал в Германию в июле 2015-го, а сейчас стоит 28 миллионов. В «Боруссии» Эльведи постоянно играет в основе: в этом сезоне он провел 26 матчей и забил один гол. Сейчас Эльведи интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».

У него в жизни мало необычного: фанатеет от Роджера Федерера, любит машины и море. Эльведи оказался в Менхенгладбахе уже в 18 лет, но в выборе не сомневается: «Когда я сделал этот шаг, представлял себе, что останусь здесь надолго. До сих пор я был доволен своей карьерой. Многие люди говорили, что я уехал слишком рано. Но я принял правильное решение и чувствую себя здесь как дома».