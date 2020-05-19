Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было

Он был по времени – двухмесячный, долгий и унылый. Но восприятие теперь другое. Прецедентов нет, поэтому мучил вопрос: что изменится в сезоне с учетом такой паузы? И кто подготовится лучше, а кто хуже? Когда вернутся другие чемпионаты, что нам ждать, глядя на первый тур немецкого рестарта?

В Бундеслиге будто бы не изменилось ничего вообще. Хотя против этой теории как минимум два пункта. Первый – интервью игроков и тренеров о том, как непривычно им играть в тишине (забавно – босс «Шальке» Клемент Теннис именно этим и объяснил жестокие 0:4 в дерби), только на игру в целом это не повлияло. Второй – парочка неожиданных результатов. Но неожиданные они только с виду.

Напомним их: