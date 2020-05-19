- Бундеслига
- Футбол
- Вердер
- Бавария
- Боруссия Д
- Байер
- РБ Лейпциг
- Кельн
- Боруссия М
Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
Он был по времени – двухмесячный, долгий и унылый. Но восприятие теперь другое. Прецедентов нет, поэтому мучил вопрос: что изменится в сезоне с учетом такой паузы? И кто подготовится лучше, а кто хуже? Когда вернутся другие чемпионаты, что нам ждать, глядя на первый тур немецкого рестарта?
В Бундеслиге будто бы не изменилось ничего вообще. Хотя против этой теории как минимум два пункта. Первый – интервью игроков и тренеров о том, как непривычно им играть в тишине (забавно – босс «Шальке» Клемент Теннис именно этим и объяснил жестокие 0:4 в дерби), только на игру в целом это не повлияло. Второй – парочка неожиданных результатов. Но неожиданные они только с виду.
Напомним их:
- «Хоффенхайм» – «Герта» 0:3;
- «Фортуна» – «Падерборн» 0:0;
- «Аугсбург» – «Вольфсбург» 1:2;
- «Боруссия» Д – «Шальке» 4:0;
- «Лейпциг» – «Фрайбург» 1:1;
- «Айнтрахт» – «Боруссия» М 1:3;
- «Кельн» – «Майнц» 2:2;
- «Унион» – «Бавария» 0:2;
- «Вердер» – «Байер» 1:4.
Самой громкой вышла победа «Борусии» над «Шальке». Вспомним, какими были они до паузы – все ожидаемо. «Боруссия» подписала Холанда и отлично возобновила сезон в январе, загружая три тура подряд по пять голов. Семь побед в восьми матчах Бундеслиги с тех пор.
«Шальке» в 2020-м был кошмарен. Сколько очков в восьми турах с января по март? Каких-то семь. Какими были поражения? 0:5, 0:5, 0:3. Как сыграли с «Дортмундом»? Отлично вписывается – 0:4.
Удивительна на первый взгляд ничья «Лейпцига» с «Фрайбурга» – как же так четвертьфиналист ЛЧ не смог обыграть середняка, наверняка все это из-за паузы. Абсолютно нет. «Лейпциг» неидеально вкатился в сезон в январе – потерял лидерство, вылетел из Кубка, еще четче показал, как тяжело ему играть против дисциплинированных закрытых клубов. Один из примеров – «Вольфсбург», который так и не получилось обыграть в двух матчах.
Другой пример – «Фрайбург», который укатал «Лейпциг» в первом круге, мог выиграть и сейчас (гол «Фрайбурга» в конце не засчитали). Нагельсманн и Поульсен после матча жаловались на плохую реализацию. Здесь тоже ничего нового. Та же проблема была у «Лейпцига» раньше. Как и потери очков на ровном месте.
«Байер» грохнул 4:1 «Вердер» – тут вообще все предсказуемо. «Байер» был в прекрасной форме перед паузой, когда из восьми матчей выиграл шесть, да еще легко прошел в Лиге Европы «Порту». «Вердер» просто жалок – уже за последние 12 матчей целых десять поражений, курс строго на вылет. Матч в Бремене – продолжение обеих серий.
«Герта» побила 3:0 «Хоффенхайм», и тут тоже ничего удивительного. Разного можно было ожидать от «Герты» с учетом приобретений и недостаточной сыгранности новичков, да еще слабой реализации вроде момента у Куньи в первом тайме (не забил с близкого расстояния), но вряд ли стоило ждать феерию от «Хоффенхайма», который весь сезон играет как придется, а перед перерывом провел пять матчей без побед.
«Бавария» если чем-то и удивила, то только невысоким темпом, будто правда проводила товарищеский матч. Но победила «Унион» 2:0 на классе, да и моментов в итоге создала немало. Менхенгладбахская «Боруссия» при Марко Розе мощно контратакует, что помогло ей обыграть «Айнтрахт», который неплохо возобновил сезон зимой, но затрещал к коронавирусной паузе (0:4, 1:2 и 0:4) и так же слабовато выглядел сейчас.
«Аугсбург» и «Вольфсбург» отыграли скучный матч – такими обычно и бывают победы «Вольфсбурга» при Гласнере, а «Аугсбург» продолжает радовать конкурентов по борьбе за выживание – всего четыре набранных очка за последние десять матчей. Есть чему удивиться? Нет.
«Фортуна» не забила «Падерборну», хотя четырежды попадала в перекладины и штанги. С новым тренером Реслером ей всегда не хватает самой малости – дважды на последних минутах упускали победы, а еще раз – вообще упустили ее, ведя 3:0. Ничего нового. Как и у «Падерборна», подходившего к рестарту с четырьмя поражениями подряд.
Единственное, что могло удивить по этому туру – камбэк «Майнца» в Кельне. «Кельн» сменил тренера (отставил Байерлорцера, который возглавил как раз «Майнц») и катапультировался из зоны вылета, выиграв целых восемь матчей из последних 11. Повел 2:0 и против «Майнца», но упустил победу с глупыми ошибками в обороне, да еще мог и проиграть. «Майнц» же очень нестабилен и вряд ли удивил, в отличие от «Кельна», легко расставшегося с преимуществом.
Удивления лишь от упущенной победы «Кельна» слишком мало, чтобы утверждать о кардинальных изменениях после коронавирусной паузы. Какие-то из них могут быть с учетом травм, дисквалификаций и непривычных предматчевых процедур, которые психологически влияют. Общей же картины это никак не изменило.
Очевидно – первый тур рестарта не принес никаких сенсаций, он лишь напомнил о том, как все выглядело раньше. Интересно, будет ли так же в других чемпионатах?