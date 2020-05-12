15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение

Всего через 110 дней после аварии Топрак вернулся к тренировкам. В сезоне-2010/11 он сыграл 24 матча и забрался еще выше – в «Байер».

Кевин Кампль («Лейпциг») – партнеры по сборной Словении накатали на него письмо с критикой

Осенью 2016-го сборная Словении играла в отборе к ЧМ-2018 со Словакией и Англией без одного из своих лидеров. Кампль сообщил, что дико устал и совершенно измотан, поэтому сборной не поможет. Игроки возмутились: «Выступления за Словению – большая честь, он – важный футболист, но сейчас просто кинул нас». Сообщение разместили на официальном сайте сборной.

Кампль так и не поехал, но словенцы нормально справились и без него – обыграли словаков, сыграли вничью с англичанами. Через пару лет Кампля вообще перестали вызывать, и он завершил карьеру в сборной.