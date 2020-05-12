- Бундеслига
- Футбол
- Макото Хасебе
- Янн Зоммер
- Клаус Гьясула
- Омер Топрак
- Кевин Кампль
- Адмир Мехмеди
- Людвиг Аугустинссон
- Никлас Фюллькруг
- Адам Салаи
- Михаэль Ренсинг
- Льюис Бейкер
- Дэйви Зельке
- Робин Центнер
- Флориан Нидерлехнер
- Данни да Коста
- Вердер
- Фортуна
- Айнтрахт Ф
- Майнц
- Падерборн
- Вольфсбург
- РБ Лейпциг
- Боруссия М
- Аугсбург
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
Бундеслига первой среди топ-чемпионатов возобновляет сезон. Имена Левандовски, Мюллера, Ройса, Вернера и других звезд всем известны. Есть и менее заметные герои с интересными историями.
Омер Топрак («Вердер») – едва выжил, обгорев на картинге
В 2009-м, завершив первый полноценный сезон в Бундеслиге, игрок «Фрайбурга» попал в аварию на картинге. Ожоги заняли 40% тела – молиться оставалось не на продолжение карьеры, а просто на выживание. Семь срочных операций, три недели в отделении интенсивной терапии.
Всего через 110 дней после аварии Топрак вернулся к тренировкам. В сезоне-2010/11 он сыграл 24 матча и забрался еще выше – в «Байер».
Кевин Кампль («Лейпциг») – партнеры по сборной Словении накатали на него письмо с критикой
Осенью 2016-го сборная Словении играла в отборе к ЧМ-2018 со Словакией и Англией без одного из своих лидеров. Кампль сообщил, что дико устал и совершенно измотан, поэтому сборной не поможет. Игроки возмутились: «Выступления за Словению – большая честь, он – важный футболист, но сейчас просто кинул нас». Сообщение разместили на официальном сайте сборной.
Кампль так и не поехал, но словенцы нормально справились и без него – обыграли словаков, сыграли вничью с англичанами. Через пару лет Кампля вообще перестали вызывать, и он завершил карьеру в сборной.
Ян Зоммер («Боруссия» М) – страстный кулинар
Несколько лет назад вел кулинарный блог, внимательно следит за питанием и не любит ходить в рестораны – там слишком много внимания. Определенные правила: «Питаюсь без белого сахара, без сыра, без масла, без молока. На моем столе всегда овощи, рыба, коричневый рис. В своих правилах придерживаюсь гибкости. Хочется получать удовольствие и в спорте, и в жизни».
Говорит, что удовольствие от приготовления еды – это творчество и отвлечение от футбола. Более подробная история – тут:
Вратарь «Боруссии» М – фанат кулинарии. Вел блог с рецептами, не любит рестораны, отказался от молока и сыра
Адмир Мехмеди («Вольфсбург») – просто приехал в македонское село и подарил дом
Мощный микс: Мехмеди – швейцарец, родившийся в семье албанцев в Македонии, когда она еще была частью Югославии. В 2016 году Мехмеди съездил в македонское село Падалишт под городом Гостивар, где жил его отец. Он прочел в газете, что в том селе семья из шести человек делит две кровати в одной комнате и живет буквально под навесом, который не спасает от снега и дождя.
Мехмеди подарил им дом – строительство контролировал отец футболиста. «Это недешево, – сказал Мехмеди. – Но я ценю то, что имею, и хочу, чтобы другие чувствовали себя хорошо».
Макото Хасебе («Айнтрахт») – написал философскую книгу
После землетрясения в Японии в 2011 году выпустил книгу «56 привычек победы» о том, как справиться со стрессом. Писал сам весь текст без чьей-то помощи. Хасебе увлекается философией, а цитаты любимого философа Фридриха Ницше помогли ему определиться с темой. Книгу хорошо раскупали в Японии, а вырученные полтора миллиона долларов Хасебе отдал на благотворительность.
Людвиг Аугустинссон («Вердер») – его во время матча забросали дохлыми крысами
Аугустинссон играл за «Копенгаген» и в принципиальном матче с «Брондбю» натерпелся от чужих фанатов. Пошел подавать угловой – с трибуны в него полетели четыре дохлые крысы. Поразился не только игрок, но и спортивный директор соперника Броэльс Бех: «Удивлены, что у нас есть фанаты, которые так себя ведут. Посмотрим видеозапись и запретим им посещать матчи».
Никлас Фюллькруг («Вердер») – однажды получил от партнера зубами в лоб – увезли обоих
Произошло это на тренировке в юношеском клубе «Вердера» – после случайного столкновения в лоб вонзились зубы партнера по команде. «Это было безумие, – вспоминал Фюллькруг. – Было очень опасно заразиться бактериями – нас тут же положили в больницу. К счастью, все закончилось хорошо».
С зубами еще одна история, только уже с собственными – на передней стороне у Фюллькруга есть щель между ними. Когда Фюллькруг вернулся в «Вердер», клуб его так и представил:
Адам Салаи («Майнц») – угощал всех в баре по случаю выхода Венгрии на Евро, наутро забыл об этом
Венгрия проиграла 1:8 Голландии в квалификации к ЧМ-2014, после чего Салаи раскритиковал всех, кто был причастен к этому позору. Зато через пару лет танцевал с фанатами, когда сборная выбралась на Евро.
Зашел в один из баров Будапешта, купил выпивку для двух сотен присутствующих и возвестил: «Вы настрадались больше всех, теперь должны праздновать до семи утра!». Наутро история стала известна всем, а Салаи отреагировал: «Ни черта не помню подобного».
Михаэль Ренсинг («Фортуна») – получил травму, завязывая шнурки на бутсах
Дело было еще в «Баварии»: наклонился завязать шнурки, потянул спину и выбыл из-за травмы. Что было делать Отмару Хитцфельду? Кан свалился с простудой, Ренсинг – тоже, в заявке только 41-летний Бернд Дреер, а впереди матч с «Абердином» на Кубок УЕФА.
«Найдем, кто будет завязывать ему шнурки», – ворчал про Ренсинга Хитцфельд, но тот восстановился к игре. Правда, пропустил дважды, но «Бавария» сравняла – 2:2, а дома вынесла шотландцев крупно – за этим Ренсинг наблюдал уже со скамьи. До 0:4 в Санкт-Петербурге оставалось три месяца.
Льюис Бейкер («Фортуна») – любимец хейтеров Моуринью
Парню 25 лет, он принадлежит «Челси», но уже шестой год катается по арендам, «Фортуна» – восьмой клуб в его карьере. В 2014-м Жозе Моуринью сказал: «Если Бейкер, Соланке и Браун не дорастут до сборной в ближайшее время, это будет моя личная вина. Как только они станут игроками первой команды, они будут игроками сборной Англии. У меня нет никаких сомнений».
Сейчас 2020-й, и на всех у этой троицы за сборную лишь один матч – у Соланке. Их клубы сейчас – «Фортуна», «Борнмут» и «Лутон». Эх, Жозе.
Дэйви Зельке («Вердер») – тренер получил травму, убегая от него и пива
Сейчас «Лейпциг» – четвертьфиналист Лиги чемпионов, а еще четыре года назад он впервые вышел в Бундеслигу. Праздновали с пивом, и Зельке погнался с большим бокалом за Ральфом Рангником, который возглавлял команду. Рангник неудачно приземлился, еле поднялся, но даже не смог прийти на пресс-конференцию.
Робин Центнер («Майнц») – герой курьезного момента, когда пнул воздух вместо мяча
Матч был в ноябре 2017-го. Центнер принял мяч ногой и собрался отдать передачу, только сам мяч потерял из виду. Команда чуть не пропустила супернелепый гол.
Флориан Нидерлехнер («Аугсбург») – схватил самую быструю желтую карточку турнира – на восьмой секунде
Сейчас он делит пятое место в списке лучших бомбардиров турнира и много забивает топ-клубам. Но в историю попал по другой причине, когда в 2016-м получил желтую сразу после стартового свистка. «Просто так вышло, – рассказывал игрок. – Тренер перед игрой заметил, что я не слишком мотивирован. А теперь меня все об этом спрашивают».
О Нидерлехнере – еще больше историй:
Забивает топам, восхищает чужих фанатов, держит рекорд Бундеслиги. В Германии появился новый герой
Данни да Коста («Айнтрахт») – у него аллергия на траву
Год назад он рассказал об этих неприятностях: «Во время игры часто падаю на газон, а после соприкосновения с травой у меня начинается зуд. А потом появляется сыпь». Из-за этого да Коста даже в жару носил майку с длинными рукавами. Такая же история и у защитника «Падерборна» Марлона Риттера.
Клаус Гьясула («Падерборн») – давно ломал скулу, но до сих пор играет в шлеме
Когда оправился от перелома – сразу же получил в то же место от своего вратаря. Так что для самоуспокоения надел шлем и больше его не снимает. Шлем сначала носить не разрешали (слишком жесткий для соперников), но добавили пену, и он прошел проверку. Гьясулу теперь называют «Гладиатором» или «Спартаком», а он считает это комплиментом.
Более подробно о его истории:
Игрока Бундеслиги называют «Спартаком» – он 7 лет играет в шлеме. И даже забивает головой