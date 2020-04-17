Ханс-Йорг Бутт
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#Ханс-Йорг Бутт #Бундеслига #Шальке #Байер

Самый смешной гол Бундеслиги: вратарь «Байера» забил с пенальти, праздновал и пропустил с 50-и метров

17 апреля, 18:50

Кипер «Байера» Ханс-Йорг Бутт забивает с пенальти. Для него это дело привычное, но 17 апреля 2004 года празднование затянулось. Его на пути к воротам обнимала почти вся команда (включая Бербатова, который заработал пенальти). И вратарь не  заметил, как игрок «Шальке» Майк Ханке точно пробил с центра поля. 

Бутт потом возмущался и был уверен, что судья слишком рано позволил развести мяч. И его вины в пропущенном голе нет.

Ханс и после этого курьеза продолжил бить пенальти (забивал даже «Юве» в Лиге чемпионов). А всего за карьеру у него 26 голов и только 5 нереализованных ударов с 11-и метров.

 

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