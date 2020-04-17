Самый смешной гол Бундеслиги: вратарь «Байера» забил с пенальти, праздновал и пропустил с 50-и метров

Бутт потом возмущался и был уверен, что судья слишком рано позволил развести мяч. И его вины в пропущенном голе нет.

Ханс и после этого курьеза продолжил бить пенальти (забивал даже «Юве» в Лиге чемпионов). А всего за карьеру у него 26 голов и только 5 нереализованных ударов с 11-и метров.