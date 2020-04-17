Ханс-Йорг Бутт
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Самый смешной гол Бундеслиги: вратарь «Байера» забил с пенальти, праздновал и пропустил с 50-и метров
17 апреля, 18:50
Кипер «Байера» Ханс-Йорг Бутт забивает с пенальти. Для него это дело привычное, но 17 апреля 2004 года празднование затянулось. Его на пути к воротам обнимала почти вся команда (включая Бербатова, который заработал пенальти). И вратарь не заметил, как игрок «Шальке» Майк Ханке точно пробил с центра поля.
Бутт потом возмущался и был уверен, что судья слишком рано позволил развести мяч. И его вины в пропущенном голе нет.
Ханс и после этого курьеза продолжил бить пенальти (забивал даже «Юве» в Лиге чемпионов). А всего за карьеру у него 26 голов и только 5 нереализованных ударов с 11-и метров.
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