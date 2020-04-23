Фантомный гол, переигровка, угрозы судьям. Так «Бавария» и «Нюрнберг» раскачали Бундеслигу четверть века назад

Этот матч «Бавария» выиграла 2:1, но «Нюрнберг» подал жалобу. Ее быстро приняли, и через 10 дней команды сыграли еще раз. Без шансов для «Нюрнберга» – 0:5. И через две недели он с 16-го места вылетел во вторую Бундеслигу (имея одинаковое количество очков, «Нюрнберг» был хуже «Фрайбурга» по разнице пропущенных мячей, но те голы в Мюнхене решающими не были), а «Бавария» выиграла чемпионат, опередив на одно очко «Кайзерслаутерн».

Томас Хельмер: «В суматохе я так и не понял, что произошло. Поэтому спорить с судьей не стал. Очевидно, что гола не было, но в тот момент я не мог ясно мыслить. А вообще меня так часто спрашивают про это, как будто вся моя карьера свелась к этому голу».

Больше всего после матча пострадал главный судья. Йоахим-Осмерсу и его семье угрожали. А через год он перестал работать на профессиональном уровне. Бокового рефери Яблонски сразу же отправили судить любителей.