Вспоминаем веселый гол Оливера Кана: прибежал к воротам соперника и забил кулаками

В этом эпизоде Кану показали вторую желтую карточку. Вместо ничейного счета и радости «Бавария» получила поражение с потерей основного вратаря. «Это был просто рефлекс, который присутствует в игре каждого голкипера», – рассказывал сам Кан сразу после матча. За всю карьеру Кан играл против «Ганзы» 24 раза. В этих встречах его «Бавария» проиграла только четыре раза.

Есть и еще одно мнение от Оливера Кана о том же эпизоде с голом кулаками. Оно уже интереснее: «В такие моменты вы представляете, что летите с поля после забитого гола. Феноменально! Я думал, что вратарю можно было использовать свои руки в штрафной». По итогам этого матча «Бавария» временно потеряла лидерство в Бундеслиге, но потом все равно взяла чемпионство.

Оливер Кан отыграл в «Баварии» большую часть карьеры. Он пять раз становился лучшим вратарем Бундеслиги и брал с клубом восемь чемпионских титулов. Сейчас Кану уже 50 лет, но он все равно остается причастным к жизни «Баварии». На ближайшие два года Кан назначен помощником председателя правления клуба, а в 2022-м сам займет эту должность.

Как Оливер Кан изменился за эти годы: