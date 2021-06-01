Оливер Кан

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Футбол
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
#Бавария
Футбол
У Нойера 200 сухих матчей за «Баварию». Больше только у Оливера Кана
#Мануэль Нойер
Футбол
Кан будет новым председателем совета директоров «Баварии». Румменигге уйдет после сезона-2020/21
#Бавария
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Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование
#Зенит
Вспоминаем веселый гол Оливера Кана: прибежал к воротам соперника и забил кулаками
#Оливер Кан
В финале ЛЧ-2001 тоже был ранний пенальти. «Валенсия» забила, но проиграла
#Лига чемпионов
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
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