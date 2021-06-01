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Оливер Кан
Карл-Хайнц Румменигге
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
«Бавария» официально объявила о перестановках в правлении. 30 июня Карл-Хайнц Румменигге покинет должность председателя правления, а с 1 июля ее займет Оливер Кан.
- Румменигге 65 лет. Он играл в «Баварии» с 1974 по 1984 год. В 1991 году, после завершения карьеры, он стал вице-президентом клуба.
- С 2002 года он был председателем правления. С тех пор «Бавария» 14 раз побеждала в чемпионате Германии, десять раз в Кубке Германии и дважды в Лиге чемпионов.
- Оливер Кан тоже был игроком «Баварии» – с 1994 по 2008 год. Последние полтора года он входит в состав правления клуба.
Румменигге анонсировал уход в 2019 году, но не назвал конкретных сроков. После анонса он назвал Кана своим преемником и дал обещание подготовить его к работе.
Контракт Румменигге истекал в декабре 2021 года, но он ушел летом, назвав это «стратегически разумным» временем.
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