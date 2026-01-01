Карл-Хайнц Румменигге

Лента
Новости
Последние новости
Футбол
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
#Бавария
Футбол
Кан будет новым председателем совета директоров «Баварии». Румменигге уйдет после сезона-2020/21
#Бавария
Все новости