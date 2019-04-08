Бавария
Оливер Кан
Карл-Хайнц Румменигге
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#Бавария #Оливер Кан #Карл-Хайнц Румменигге

Кан будет новым председателем совета директоров «Баварии». Румменигге уйдет после сезона-2020/21

08 апреля 2019, 13:20

63-летний Карл-Хайнц Румменигге объявил, что покинет должность в «Баварии», а в ближайшие два сезона подготовит на эту роль Оливера Кана.

«В какой-то момент он начнет подготовку к этому огромному вызову, работая вместе со мной», –  сказал Румменигге. Его слова приводит Deutsche Welle со ссылкой на Sky Sports. 

До 2002 года Румменигге был вице-президентом «Баварии», а потом стал председателем правления клуба. Во время игровой карьеры Карл-Хайнц отыграл в «Баварии» десять лет.

Оливер Кан – бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии. Он выступал за «Баварию» до 2008 года, а теперь подтвердил факт переговоров с клубом в интервью ZDF, где работает комментатором. 

Global Look Press

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