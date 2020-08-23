«Бавария» шутит над нервозностью финала через гугловские запросы про пульс

«Бавария» и «ПСЖ» сыграли первый тайм по нулям, но моментов было достаточно:

Нойер потащил в эпизоде с Неймаром.

Левандовски попал в штангу.

Эррера и Мбаппе пасовались почти во вратарской.

Коман падал в штрафной после борьбы с Керрером.

Уже после момента с Нойером официальный твиттер-аккаунт «Баварии» в Канаде и США выложил шутку: «Как вы себя сейчас чувствуете?»

И добавил запросы из гугла. Мы перевели основные:

✍🏻 «Пульс 300 – это нормально?»

✍🏻 «Как проверить пульс у собаки?»

✍🏻 «Голы «Баварии» понижают пульс?»

✍🏻 «У Роберта Левандовски когда-нибудь повышается пульс?»

✍🏻 «Самый высокий показатель пульса в истории?»