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#Бавария #Футбол #Лига чемпионов

«Бавария» шутит над нервозностью финала через гугловские запросы про пульс

23 августа, 23:06

Peter Schatz/Pool

«Бавария» и «ПСЖ» сыграли первый тайм по нулям, но моментов было достаточно:

  • Нойер потащил в эпизоде с Неймаром.
  • Левандовски попал в штангу.
  • Эррера и Мбаппе пасовались почти во вратарской.
  • Коман падал в штрафной после борьбы с Керрером.

Уже после момента с Нойером официальный твиттер-аккаунт «Баварии» в Канаде и США выложил шутку: «Как вы себя сейчас чувствуете?»

И добавил запросы из гугла. Мы перевели основные:

✍🏻 «Пульс 300 – это нормально?»

✍🏻 «Как проверить пульс у собаки?»

✍🏻 «Голы «Баварии» понижают пульс?»

✍🏻 «У Роберта Левандовски когда-нибудь повышается пульс?»

✍🏻 «Самый высокий показатель пульса в истории?»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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