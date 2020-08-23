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«Бавария» шутит над нервозностью финала через гугловские запросы про пульс
23 августа, 23:06
«Бавария» и «ПСЖ» сыграли первый тайм по нулям, но моментов было достаточно:
- Нойер потащил в эпизоде с Неймаром.
- Левандовски попал в штангу.
- Эррера и Мбаппе пасовались почти во вратарской.
- Коман падал в штрафной после борьбы с Керрером.
Уже после момента с Нойером официальный твиттер-аккаунт «Баварии» в Канаде и США выложил шутку: «Как вы себя сейчас чувствуете?»
И добавил запросы из гугла. Мы перевели основные:
✍🏻 «Пульс 300 – это нормально?»
✍🏻 «Как проверить пульс у собаки?»
✍🏻 «Голы «Баварии» понижают пульс?»
✍🏻 «У Роберта Левандовски когда-нибудь повышается пульс?»
✍🏻 «Самый высокий показатель пульса в истории?»
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