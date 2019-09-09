Лучшая шутка Медведева за весь турнир: «Если бы я выиграл, что они показали бы?»

Рафаэль Надаль – один из вечных рекордсменов тенниса. Только на US Open он побеждал целых четыре раза. Новый трофей стал для Надаля 19-м на турнирах «Большого шлема». По количеству таких титулов он отстает от Роджера Федерера всего на один «Шлем». Организаторы US Open показали трофеи Рафы на большом экране, чтобы все вокруг ими восхитились.

Когда Даниил Медведев взял микрофон, то первым делам выдал главные слова вечера: «Для начала хочу просто поздравить Рафу. 19 «Шлемов» – это возмутительно и невероятно. Поздравляю его вместе с его командой. Ты играешь так, что мне уже смешно. С тобой очень тяжело. На экране показывали твой первый «Шлем», второй, девятнадцатый. Тогда я и подумал: «Если бы я выиграл, что они показали бы?»

Даже после поражения Медведев улыбался и был спокойным. Он снова поблагодарил зрителей за поддержку и сказал, что думал о словах после матча еще в третьем сете. Естественно, опять произносил это с улыбкой. За пару минут до этих слов Медведева все видели плачущего Надаля. Потом развеселился и он.

Наверное, финал крупного турнира и должен завершаться вот так искренне и по-настоящему: