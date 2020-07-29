ЦСКА выпустил шоу с куклами. Там стыдные шутки

Самые яркие и обсуждаемые шутки:

2:06. Гончаренко просит подписаться и поставить лайки под видео со словами: «Если вы это сделаете, то обещаю, в следующем сезоне Чалов не будет основным пенальтистом».

2:25. Гончаренко и Акинфеев обсуждают сложный сезон. Акинфеев перечисляет неудачи, Гончаренко – успехи:

– В нем был и «Лудогорец».

– Но была победа в дерби.

– Был вылет из Кубка.

– Но ведь была победа в дерби.

– В этом сезоне были Карпов и Васин.

– Напоминаю: победа в дерби.

2:45. Гончаренко рассуждает о самоизоляции, Акинфеев отвечает: «С Помазуном на эту тему общался. Говорит: «Что самоизоляция, что работа – разницы вообще не заметил».

4:00. Акинфеев перечисляет значимые цифры – сколько раз о чем говорил Гончаренко (30 раз сказал, что не смогли забить быстрый гол, 29 – о том, что не комментирует судейство). Вмешивается Бабаев: «И еще 50 раз: «Роман Юрьич, верните мне паспорт!».

5:13. Обсуждение номинации «Самый быстрый игрок сезона». Акинфеев: «Самый быстрый игрок этой команды – Карпов. Михалыч, ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает».

На эту шутку даже отреагировал «Зенит», а ЦСКА ответил: