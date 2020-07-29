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ЦСКА выпустил шоу с куклами. Там стыдные шутки
ЦСКА выпустил пародию на шоу «Куклы», которое было популярно в 1990-х на канале НТВ. В нем кукольные изображения популярных политиков вели диалоги на актуальные темы.
ЦСКА сделал 11-минутный ролик с куклами Виктора Гончаренко, Романа Бабаева и Игоря Акинфеева. В нем – шуточные диалоги об итогах сезона и многом другом.
Самые яркие и обсуждаемые шутки:
2:06. Гончаренко просит подписаться и поставить лайки под видео со словами: «Если вы это сделаете, то обещаю, в следующем сезоне Чалов не будет основным пенальтистом».
2:25. Гончаренко и Акинфеев обсуждают сложный сезон. Акинфеев перечисляет неудачи, Гончаренко – успехи:
– В нем был и «Лудогорец».
– Но была победа в дерби.
– Был вылет из Кубка.
– Но ведь была победа в дерби.
– В этом сезоне были Карпов и Васин.
– Напоминаю: победа в дерби.
2:45. Гончаренко рассуждает о самоизоляции, Акинфеев отвечает: «С Помазуном на эту тему общался. Говорит: «Что самоизоляция, что работа – разницы вообще не заметил».
4:00. Акинфеев перечисляет значимые цифры – сколько раз о чем говорил Гончаренко (30 раз сказал, что не смогли забить быстрый гол, 29 – о том, что не комментирует судейство). Вмешивается Бабаев: «И еще 50 раз: «Роман Юрьич, верните мне паспорт!».
5:13. Обсуждение номинации «Самый быстрый игрок сезона». Акинфеев: «Самый быстрый игрок этой команды – Карпов. Михалыч, ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает».
На эту шутку даже отреагировал «Зенит», а ЦСКА ответил:
5:50. Обсуждение лучшего гола. Акинфеев: «Самый лучший гол забил «Оренбургу» Щенников. Он после него так проставился – вся команда радовалась».
6:30. «Лучший игрок ЦСКА под девятым номером» – победитель Вагнер Лав. Гончаренко: «И тут Чалов не попал».
8:10. Молодой голкипер ЦСКА Владислав Тороп поучаствовал в съемке, сыграв оператора: «Дядя Игорь, а долго еще снимать?». «Что с камерой, что с мячом нужно быть нежнее, – советует Акинфеев. – Как с женщиной».
«Да он женщин-то никогда не трогал», – глумится Гончаренко.
8:50. Акинфеев пообещал загрузить Помазуна работой в новом сезоне. И добавил: «У меня просто баня там строится».
9:55. «В нашем шоу нет Васина и Карпова, так что не пропустите», – Гончаренко анонсировал в конце следующий выпуск.
За сутки видео собрало три тысячи лайков, но и тысячу дизлайков. Комментарии преимущественно негативные – фанаты недовольны уровнем юмора и насмешками над собственными футболистами.
В твиттере тоже много недовольства.
Василий Уткин прокомментировал выпуск в твиттере главного редактора клубного канала ЦСКА Екатерины Кирильчевой:
Кирильчева и Федор Погорелов заодно потроллили друг друга в соцсетях.
В целом, оценка Кирильчевой выглядит так:
Вероятно, скоро будет новый выпуск. Первый ролик – вот: