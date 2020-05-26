«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера

Оригинальный заряд появился как ответ болельщикам «Спартака» и «Зенита», которые в начале нулевых объясняли фразой «Гинер все купил» победы ЦСКА и спорные решения судей. Фанаты ЦСКА стали иронизировать (началось все с «Лось на кочку наступил...»), но потом и самому Гинеру понравилось – на встрече с болельщиками он дал добро использовать заряд.