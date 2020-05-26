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«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
В соцсетях ЦСКА появилось видео, как футболисты, Виктор Гончаренко и Дмитрий Бугров (фанат ЦСКА, который известен больше как Дима Лысый) переделывают знаменитый заряд «Это Гинер все купил». Так они поздравили президента клуба Евгения Гинера с 60-летием.
В конце каждого заряда «Гинер все купил!» обязательно. А первая часть может быть вообще любой:
«Марик русский подучил»
«Влашич бороду побрил»
«Газзик Вагнера любил»
«Ильза плов всем замутил»
Но одно исключение есть:
«Монако» 30 лямов дал. Кто за это все ответит? Это Гинер все продал!»
Оригинальный заряд появился как ответ болельщикам «Спартака» и «Зенита», которые в начале нулевых объясняли фразой «Гинер все купил» победы ЦСКА и спорные решения судей. Фанаты ЦСКА стали иронизировать (началось все с «Лось на кочку наступил...»), но потом и самому Гинеру понравилось – на встрече с болельщиками он дал добро использовать заряд.