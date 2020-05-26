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  • Хердур Магнуссон
  • ЦСКА
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#Евгений Гинер #РПЛ #ЦСКА #Федор Чалов #Игорь Акинфеев #Виктор Гончаренко #Никола Влашич #Алан Дзагоев #Ильзат Ахметов #Хердур Магнуссон

«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера

26 мая, 13:54

В соцсетях ЦСКА появилось видео, как футболисты, Виктор Гончаренко и Дмитрий Бугров (фанат ЦСКА, который известен больше как Дима Лысый) переделывают знаменитый заряд «Это Гинер все купил». Так они поздравили президента клуба Евгения Гинера с 60-летием.

В конце каждого заряда «Гинер все купил!» обязательно. А первая часть может быть вообще любой: 

«Марик русский подучил»

«Влашич бороду побрил»

«Газзик Вагнера любил»

«Ильза плов всем замутил»

Но одно исключение есть:

«Монако» 30 лямов дал. Кто за это все ответит?  Это Гинер все продал!»

Оригинальный заряд появился как ответ болельщикам «Спартака» и «Зенита», которые в начале нулевых объясняли фразой «Гинер все купил» победы ЦСКА и спорные решения судей. Фанаты ЦСКА стали иронизировать (началось все с «Лось на кочку наступил...»), но потом и самому Гинеру понравилось – на встрече с болельщиками он дал добро использовать заряд.

Комментарии (1)
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попкорный слуга
26 мая, 22:22

Чалов пеналь не забил. Это Гинер все купил?

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#Евгений Гинер
#РПЛ
#ЦСКА
#Федор Чалов
#Игорь Акинфеев
#Виктор Гончаренко
#Никола Влашич
#Алан Дзагоев
#Ильзат Ахметов
#Хердур Магнуссон