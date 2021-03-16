Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
Любой талантливый молодой футболист, родившийся неподалеку от Мюнхена, обречен на переход в «Баварию». Тезис ломается о лидера «Боруссии» М Флориана Нойхауса. 16 марта ему исполняется 24 года – за это время у него ровно 0 матчей за «Баварию» (хоть он родился рядом с Мюнхеном и был близок к переходу в клуб). Зато он 15 раз сыграл за скромных соседей из «Мюнхен-1860» и провел более сотни игр за «Гладбах».
Главный герой в карьере Нойхауса – папа, который жертвовал собой ради тренировок сына
Нойхаус родился в небольшом городке Ландсберг-на-Лехе. Вокруг – ни одной достойной спортивной школы. До Мюнхена – 60 км на машине (час езды). Все детство Нойхаус находился в состоянии: дорога-тренировка-дорога.
А разделял эту рутину с Нойхаусом его отец. Он каждый день возил его на тренировку в Мюнхен, ждал там два часа, а потом вез обратно домой. Нойхас говорит:
«Папа так лишился двух-трех мест работы. Он все время был со мной. Когда я тренировался, он постоянно ждал в машине. Он перестал возить меня, когда мне исполнилось 16. Тогда, кажется, у него появилась стабильная работа.
А я просто ловил автобус и доезжал на нем до Мюнхена. Он ездил раз в час. То есть мне нужно было приходить точно по расписанию. Кстати, я никогда не опаздывал. Мне было бы ужасно стыдно».
Про отца он говорит так:
«Это важнейший человек в моей карьере. Я навсегда запомнил его оптимизм. Когда мне было лень тратить час на автобус, я вспоминал, как он вез меня на тренировку. Это мотивировало еще сильнее».
От «Баварии» его отговорила семья – даже папа Нойхауса, который сильно поддерживал ее
Изначально семья Нойхаусов отдавала маленького Флориана именно в «Баварию» – там он потренировался пару недель, не понравился детским тренерам, и ему отказали. Окей, не проблема, Нойхаусы поехали в «Мюнхен-1860», куда стекались те, кто не попал в городской клуб посильнее.
Кажется, из-за этого больше всего расстроился отец Нойхауса – он с детства болел за «Баварию» и много лет ходил на фанатский сектор. Спустя несколько лет «Бавария» связалась с ним еще раз. Он ответил, что свою возможность подписать Нойхауса клуб уже использовал.
Против перехода Нойхауса в «Баварию» был и его дядя, который болел за «Вердер». Когда Нойхаусу было семь, тот подарил ему майку Аилтона. Когда Нойхаусу исполнилось 15, он поехал на выходные в Бремен и там сходил на матч «Вердера». Несколько игроков «Вердера» были первой любовью (футбольной) Нойхауса:
«Диего, Микуду, Озил, Де Брюйне были теми, на кого я равнялся. Дядя предлагал мне болеть за «Вердер» и просил никогда не переходить в «Баварию». Он провоцировал меня, а я улыбался».
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Сейчас «Бавария» дважды и всерьез предлагала Нойхаусу трансфер. Он отказывался. А на публике говорил такое:
«Зачем вы это спрашиваете? Мое настоящее – «Боруссия». Я принадлежу этому клубу, и я счастлив играть за него. Переход в «Баварию» осчастливит моего отца. Но он все понимает и никак не участвует в этом. Я счастлив в Гладбахе».