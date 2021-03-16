Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу

Главный герой в карьере Нойхауса – папа, который жертвовал собой ради тренировок сына

Нойхаус родился в небольшом городке Ландсберг-на-Лехе. Вокруг – ни одной достойной спортивной школы. До Мюнхена – 60 км на машине (час езды). Все детство Нойхаус находился в состоянии: дорога-тренировка-дорога.

А разделял эту рутину с Нойхаусом его отец. Он каждый день возил его на тренировку в Мюнхен, ждал там два часа, а потом вез обратно домой. Нойхас говорит:

«Папа так лишился двух-трех мест работы. Он все время был со мной. Когда я тренировался, он постоянно ждал в машине. Он перестал возить меня, когда мне исполнилось 16. Тогда, кажется, у него появилась стабильная работа.

А я просто ловил автобус и доезжал на нем до Мюнхена. Он ездил раз в час. То есть мне нужно было приходить точно по расписанию. Кстати, я никогда не опаздывал. Мне было бы ужасно стыдно».

Про отца он говорит так:

«Это важнейший человек в моей карьере. Я навсегда запомнил его оптимизм. Когда мне было лень тратить час на автобус, я вспоминал, как он вез меня на тренировку. Это мотивировало еще сильнее».