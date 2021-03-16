Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
«Манчестер Сити» плохо начал сезон. После десяти туров плелся в середине таблицы и аномально мало забивал.
Проблем было много:
🏴☠️ Дебрюйнезависимость. Через него строилась вся игра, и он создавал 40% всех голевых моментов. При этом сам был в слабой (по своим меркам) форме.
🏴☠️ Снижение количества ударов, касаний в финальной трети и в штрафной. Мяч ходил медленно, а игроки мало открывались между линиями. Это когда-то давал Давид Сильва, который ушел летом.
🏴☠️ Травмированный Агуэро и тоже травмированный + плохо реализующий Жезус.
🏴☠️ Старение и травмы Фернандиньо, без которого опорная зона стала уязвимой.
Команда и Гвардиола выглядели уставшими и как будто надоели друг другу. К лету 2021-го у него кончался контракт – казалось, все действительно заканчивается и пора отдохнуть.
Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики
Но в конце ноября они с клубом неожиданно продлили контракт – до 2023 года. После этого «Ман Сити» в пяти матчах набрал 8 очков – сомнений по продлению стало еще больше.
И потом − началось. С конца декабря «Ман Сити» дал рекордную серию из 19 побед подряд. Так к марту уже очевидно: это чемпионство.
Гвардиола перезагрузил команду прямо по ходу сезона. Из усталой и медленной сделал непредсказуемую и разрывающую.
Как?
Вернул в основу Стоунза и Зинченко
Стоунз лучше подходит для связки с Диашем, потому что он ведомый защитник. В паре Диаш − Ляпорт оба ведущие, и это нарушало баланс. Со Стоунзом все лучшее в Диаше раскрылось еще сильнее.
Его называют приемником Компани, потому что он командует обороной. Играет более агрессивно, а Стоунз прикрывает. Гвардиола сам объяснял: «После прихода Рубена Диаша мы спрогрессировали. Все действуют лучше, особенно Стоунз. Рубен – защитник, который управляет всей обороной. Он думает не только о своей задаче, но и о других игроках».
Еще в основу вернулся Зинченко – из-за ковида Уокера. Он сделал «Ман Сити» гибче. Зинченко хорошо понимает требования Гвардиолы – когда нужно дать ширину на фланге, а когда сместиться в опорную зону. Хорош в отборе: в десятке лиги по успешным остановкам дриблинга. Плюс Зинченко – символ побед «Ман Сити»: в истории АПЛ нет игрока, с которым команда побеждает чаще (2,55 очка за игру).
Новая роль Канселу, которая поменяла строение «Ман Сити»
Канселу начинал сезон слева в защите – и оттуда несильно влиял на команду. Корень проблемы − так его роль ограничена.
Гвардиола одновременно изменил две вещи: структуру игры и функционал Канселу. Он перешел на правый фланг и оттуда сделал «Ман Сити» гибким. От его роли меняется вся схема команды, а он ситуативно играет: а) обычного крайнего заща б) третьего ЦЗ в) опорника г) полузащитника ближе к атаке. При этом в каждой роли Канселу одинаково полезен. И главное: подстраивает свою позицию под команду и путает соперников.
Так Канселу ворвался в двадцатку игроков лиги по созданным моментам. Гвардиола в восторге:
«У него просто невероятная физика. Он может играть уже на следующий день после матча. Для нас очень важно располагать футболистами, которые всегда в отличной физической форме».
Самое-самое важное. За счет универсальности Канселу Гвардиола легко тасует схемы – чего он раньше совсем не делал в «Ман Сити». И даже в некоторые моменты отказывается от владения (шок).
Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман
Гвардиола наконец-то дал Гюндогану лучшую роль
До этого сезона Гюндоган играл восьмерку – между опорной зоной и чужой штрафной. В начале этого – вообще в двойке опорников вместе с Родри. Трансформация и прогресс «Сити» начались с матча, когда Пеп дал Гюндогану задачу врываться в чужую штрафную и играть выше Родри.
Все из-за проблем с нападающими, которых не было в составе. А в опорке Гюндогана разгрузили Канселу и Зинченко.
С того момента Гюндоган забил 12 голов в 17 матчах. Из них 8 после того, как врывался в штрафную вторым темпом. Это как: когда команда раскатывает мяч – Гюндоган перед штрафной; когда туда идет прострел или кросс – Гюндоган врывается. Лучше всего описывает Гвардиола:
«Гюндоган удивительно чувствует гол. Он не просто своевременно включается в штрафную, он прибегает ни секундой раньше и ни секундой позже в нужную точку».
Здесь же короткий комплимент Родри. В этом отрезке он тоже выдает классную игру – лучше контролирует опорную зону и быстрее двигает мяч.
Так. Все говорят про тактическую революцию прямо по ходу сезона – это правда?
Сложно сказать. Но сейчас эта команда играет так, как ранее не играла ни одна команда Гвардиолы. Автор телеграм-канала Por qué так видит этот «Ман Сити»:
«Прямо сейчас позиционный футбол Гвардиолы вообще не зависит от позиций, есть только роли. Игрокам дана большая свобода. Более того, команда в принципе стала менее зависима от конкретных игроков в фазе атаки. Четкая структура практически не держится, все позиции гибридны и постоянное, постоянное движение игроков».
Автор канала TEMPO 14 добавляет:
«Соперникам невозможно постоянно контролировать «Сити», который оптимально занимает позиции во всех стадиях игры, подстраивается под перемещения партнеров, постепенно находит свободного игрока в каждой линии и таким образом двигает мяч вперед, создавая пространство и вдавливая соперника в свою штрафную.
Канселу, Бернарду Силва, Фоден, Зинченко, Гюндоган, почти готовый вернуться в строй КДБ – все они могут играть на разных местах, а годы, проведенные с Гвардиолой, только повышают уровень понимания игры».
Как изменения и результаты объясняет сам Гвардиола
Недавно он дал большое интервью Рио Фердинанду. Самое интересное оттуда:
«Мне не нравилось, как мы играем. По разным причинам нам пришлось адаптироваться к тем игрокам, которые у нас были в тот момент. Но в итоге я почувствовал: когда вингеры играют высоко и широко, это помогает нам быть более устойчивыми. Все остальное делается благодаря мастерству игроков. Когда у нас мяч, мы меньше бегаем.
Поворотным моментом стала ничья с «Вест Бромвичем». Мы могли победить, но после матча я признался, что мне не нравится, как играет команда.
Результат не важен: я не узнаю стиль.
Мы слишком много бегали, но не были в правильных позициях. Много метания без понимания, что делать с мячом. Наша сила была в том, что человек с мячом всегда знает, где его партнеры. Мы пытались атаковать быстрее, а в футболе нужны паузы. Надо контролировать ритм – нельзя повышать его до невозможности.
В итоге мы вернулись к прописным истинам: без мяча бегайте как животные, но с мячом будьте спокойнее, делайте больше пасов. Больше думайте о том, что делаете, а не о результате. Наша игра стала спокойнее – как во времена Давида Сильвы».
О продлении контракта и почему ему нравится в «Сити»:
«В других клубах, особенно в Испании, тебя оценивают по результатам. Здесь тоже, но мне не говорят: «Ты побеждаешь – ты молодец, ты не побеждаешь – ты плохой». Тут меня спрашивают о том, что мы будем делать дальше, чтобы стать лучше.
Тренер – самое уязвимое место в команде. Но тут я чувствую защиту со стороны руководства. Так что у меня развязаны руки, чтобы принимать правильные решения.
У меня есть друзья, я чувствую защиту со стороны руководства, меня любят фанаты, команда мне доверяет. И мне нравится работать с этими игроками. Мне не нравится только пора с ноября по февраль – хотелось бы погоду получше.
Но у меня тут есть все, чтобы я мог спокойно делать работу – поэтому я продлил контракт».