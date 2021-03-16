Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха

«Манчестер Сити» плохо начал сезон. После десяти туров плелся в середине таблицы и аномально мало забивал.

Проблем было много:

🏴‍☠️ Дебрюйнезависимость. Через него строилась вся игра, и он создавал 40% всех голевых моментов. При этом сам был в слабой (по своим меркам) форме.

🏴‍☠️ Снижение количества ударов, касаний в финальной трети и в штрафной. Мяч ходил медленно, а игроки мало открывались между линиями. Это когда-то давал Давид Сильва, который ушел летом.

🏴‍☠️ Травмированный Агуэро и тоже травмированный + плохо реализующий Жезус.

🏴‍☠️ Старение и травмы Фернандиньо, без которого опорная зона стала уязвимой.

Команда и Гвардиола выглядели уставшими и как будто надоели друг другу. К лету 2021-го у него кончался контракт – казалось, все действительно заканчивается и пора отдохнуть.

Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики

Но в конце ноября они с клубом неожиданно продлили контракт – до 2023 года. После этого «Ман Сити» в пяти матчах набрал 8 очков – сомнений по продлению стало еще больше.