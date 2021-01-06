Гвардиола и политика: выступает за независимость Каталонии, призывает к извинениям перед чернокожими

Хосеп Гвардиола был частью команды, выигравшей в 1992 году летнюю Олимпиаду. Тогда сборная Испании легко прошла группу, в четвертьфинале убрала Италию, в полуфинале победила Гану, а в финале одолела упертую Польшу.

Половина из того состава сделала себе отличную карьеру – помимо Гвардиолы это Канисарес, Абелардо, Феррер, Манхарин, Кико, Луис Энрике, Альфонсо и другие будущие звезды.

В документальном фильме Tocala otra vez, Pep («Сыграй снова, Пеп») Гвардиола затронул политическую тему. Известно, что участники той сборной сформировали ватсап-группу и общаются там. Но без Гвардиолы. Об этом он узнал как раз в фильме.

«Тогда у нас была невероятная команда. Извини, но ты меня не пригласил, – сказал Гвардиола, обращаясь к Канисаресу. – Это не значит, что я не хочу там быть».