Гвардиола и политика: выступает за независимость Каталонии, призывает к извинениям перед чернокожими
Хосеп Гвардиола был частью команды, выигравшей в 1992 году летнюю Олимпиаду. Тогда сборная Испании легко прошла группу, в четвертьфинале убрала Италию, в полуфинале победила Гану, а в финале одолела упертую Польшу.
Половина из того состава сделала себе отличную карьеру – помимо Гвардиолы это Канисарес, Абелардо, Феррер, Манхарин, Кико, Луис Энрике, Альфонсо и другие будущие звезды.
В документальном фильме Tocala otra vez, Pep («Сыграй снова, Пеп») Гвардиола затронул политическую тему. Известно, что участники той сборной сформировали ватсап-группу и общаются там. Но без Гвардиолы. Об этом он узнал как раз в фильме.
«Тогда у нас была невероятная команда. Извини, но ты меня не пригласил, – сказал Гвардиола, обращаясь к Канисаресу. – Это не значит, что я не хочу там быть».
Летом 2020-го тема поднималась самим Канисаресом и еще Альфонсо. Канисарес говорил, что ему очень неприятно слышать, как Гвардиола высказывается об Испании. «Не знаю, когда его мозг мутировал. Его и той части общества, которая сталкивается теперь с нами. Тогда в 1992-м он очень мало говорил о политике, мы могли пошутить. Он всегда радовался вызовам в сборную. После одного из поражений мы плакали вместе. Сейчас мы терпеть не можем друг друга. Я потерял с ним связь».
Альфонсо того же мнения: «Гвардиола – одно из самых больших разочарований за мою жизнь в футболе. Я горжусь тем, что я испанец. То, что мы вместе пережили, и видя вот это… оно разочаровывает».
«Альфонсо и Канисарес, партнеры по сборной в то время, сейчас очень резки, так как я играл за национальную команду. Это было отличное время, и я отдавал себя полностью ради команды»», – слова Гвардиолы.
Политические взгляды Гвардиолы стали больше известны после активизации движения за независимость Каталонии. Что происходило в последние годы:
- В декабре 2013-го правительство Каталонии назначило референдум о самоопределении на ноябрь 2014-го.
- Парламент Испании вместе с Конституционным судом страны заморозил проведение референдума. Вместо него был опрос о политическом будущем Каталонии, где 80% от 2,25 млн человек высказались за независимость.
- В ноябре 2015-го парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании.
- 1 октября 2017-го Каталония, несмотря на запрет испанских властей, провела референдум – за независимость высказались 90% участников.
- Через несколько недель парламент объявил независимость Каталонии, на что испанские власти ответили вводом прямого правления.
- Последовали протесты, аресты и столкновения, периодически все это возникало и в следующие годы.
Гвардиола и политика:
• В 2015-м он сказал: «Была бы у Каталонии сборная, я бы играл за нее. Но тогда не было такой возможности, и я с радостью выступал за Испанию. Если кого-то раздражает мое отношение к кампании по независимости Каталонии – это их проблемы».
• Летом 2017-го он выступил на мероприятии в поддержку референдума о независимости. «Мы будем голосовать, даже если Испания этого не хочет», – заявил тогда Гвардиола. Он призвал к поддержке демократические государства ради защиты прав Каталонии. Позже – был включен испанской полицией в список сепаратистов.
• В октябре он сказал, что проголосовал на референдуме по почте. Затем посвятил победу «Ман Сити» над «Наполи» арестованным лидерам каталонских сепаратистов.
• Позже – неоднократно появлялся на публике с желтой лентой на груди в поддержку каталонских политзаключенных, за что был оштрафован ФА на 20 тысяч фунтов.
• В 2019-м ситуация снова обострилась: Гвардиола выступил с заявлением по поводу объявления приговора каталонским политзаключенным. «Очень смело – клеветать на Испанию, не говоря ни слова об обогатившем его Катаре», – раскритиковала его оппозиционный лидер Инес Арримадас.
• Восхищался демократией в Англии, когда возник вопрос выхода Великобритании из Евросоюза: «Люди здесь имеют право голоса по таким вопросам и сами могут решать их. Это и есть демократия».
• Призывал других политиков, это случилось после взрыва рядом с автобусом «Боруссии» перед игрой в Лиге чемпионов против «Монако». Тогда он коснулся сирийской проблемы: «Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из сложившейся ситуации. Если этого не случится, то неизвестно, чем все закончится».
«Мы должны бороться с расизмом, с половой дискриминацией, бороться за равенство прав мужчин и женщин, и я всегда буду этим заниматься. Неважно когда и где». Это позиция Гвардиолы.
В разгар борьбы с расизмом летом 2020 года он сказал: «Мы должны извиниться перед чернокожими людьми за то, как обходились с ними на протяжении последних 400 лет. Мне стыдно от того, как мы к ним относились. Как люди могут думать, что они отличаются от других?»