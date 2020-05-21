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#политика #Хоккей #Владислав Третьяк #Леонид Брежнев

Поцелуи Брежнева – странный символ эпохи. Однажды у президента Югославии треснула губа, а Фидель Кастро отмазался сигарой

21 мая, 18:41
Александр Плеханов

CTK/Global Look Press

Тройной ритуал: левая щека, правая щека, губы

Поцелуи – возможно, главный символ Леонида Брежнева как персонажа. Он целовался с кучей самых разных людей («Комсомольская правда» в 2017-м даже выкладывала коллекцию главных имен), включая американского президента Джимми Картера.

Считается, что все началось с лидера Палестины Ясира Арафата в 1968 году. Это он научил Брежнева такой традиции. 

Ритуал всегда включал три действия: левая щека, правая щека, губы – но происходил по-разному. Иногда Брежнев вообще не касался губ. Иногда это приводило к травмам. Так,  Брежнев неудачно поцеловался с президентом Югославии, у которого от поцелуя лопнула губа.

SULUPRESS.DE/Global Look Press

Самый знаменитый – с лидером Восточной Германии Хонеккером

Все случилось в 1979 году. Леонид Брежнев и руководитель ГДР Эрик Хонеккер встретились в аэропорту Шереметьево. Они тесно сотрудничали, а фотография того поцелуя стала символом близости и доверия. В 1990 году русский художник Дмитрий Врубель на основе фото нарисовал граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!».

«Я хотел рисовать именно на Берлинской стене и именно поцелуй Брежнева и Хонеккера. В этой работе один немец, другой русский, и Берлинская стена о том же самом, но наоборот: здесь – полная любовь, а Берлинская стена разъединяет два мира – точное попадание», – позже вспоминал Врубель. 

На Берлинской стене в 90-е рисовали художники из разных стран, но именно граффити Врубеля стало символом ее падения. Тоталитарные режимы сыпались, и ироничное развенчивание их мощи, которое олицетворяли лидеры – это лучшее отражение перелома. В 2009-м мир неожиданно вспомнил рисунок Врубеля – его просто неудачно замазали белой краской. Обычные люди увидели в этом нападение на историю, а власти отреагировали: Врубелю сразу же предложили реставрацию рисунка и выплатили компенсацию.

Сделать точную копию он не смог, зато популярность места выросла. Теперь к этому участку Берлинской стены едут люди, которые хотят необычное фото на фоне.

Yuri Abramotchkin/Global Look Press

Политические лидеры уворачивались от губ Брежнева или прямо отказывались от поцелуя: Чаушеску брезговал, а Фидель Кастро выкрутился сигарой

Есть три известных случая, когда Леонид Брежнев так и не поцеловал политика при встрече. Маргарет Тэтчер уклонилась в последний момент, а позже их отношения вообще стали напряженными. Великобритания подозревала СССР в воздушной разведке, поэтому Тэтчер даже не поздравила Брежнева с 75-летием.

Еще жестче действовал лидер Румынии Николае Чаушеску. Тот сразу и прямо отказался от поцелуя. Просто Чаушеску во всем соблюдал чистоплотность и брезгливо относился к таким контактам. Позже такое отношение он показал и в поездке в Великобританию, куда взял запакованные салфетки.

Креативно поступил лидер Кубы Фидель Кастро. Брежнев поджидал его у трапа самолета, но Кастро не хотел поцелуя (это сказалось бы на его авторитете военного предводителя). Тогда он придумал идею – выйти с сигарой в зубах. Когда Брежнев подошел к Кастро с объятиями, тот сигару так и не вынул. Эту историю вспоминал в твиттере Сергей Доренко – он услышал такой рассказ от старых кубинцев.

dpa/Global Look Press

Брежнев любил спорт – и целовался, когда награждал победителей

Леонид Брежнев приезжал на хоккейные турниры и сам общался со спортсменами. Топ-хоккеисты на встречах тоже получали поцелуи. «Я к нему подбежал, а Брежнев меня расцеловал – до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос», – рассказал Владислав Третьяк о моменте из 1981 года.

Часто Брежнев целовал тех спортсменов, которых награждал. Так произошло с шахматистом Анатолием Карповым – его поцелуй с Брежневым мелькал в программе «Время». «Там были Герои Соцтруда, ордена Ленина, а мне, единственному, вручали орден Трудового Красного Знамени. Вот тогда Брежнев сказал: «Взял корону, держи!» – говорил Карпов о том награждении.

Образ Брежнева так сильно связали с поцелуями, что это использовали даже иностранные спортсмены. Фил Эспозито вспоминал в интервью Рабинеру момент, когда упал во время представления команд и увидел на трибуне Брежнева. Тогда сидящий на льду Эспозито сам послал Брежневу воздушный поцелуй – тот равнодушно посмотрел и никак не отреагировал.

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Комментарии (2)
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Валера Полевиков
21 мая, 19:02

Рассказали лучше, чем Вассерман!

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Роман Абрамов
21 мая, 19:33

Так. Встал

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