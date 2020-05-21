Поцелуи Брежнева – странный символ эпохи. Однажды у президента Югославии треснула губа, а Фидель Кастро отмазался сигарой

Самый знаменитый – с лидером Восточной Германии Хонеккером

Все случилось в 1979 году. Леонид Брежнев и руководитель ГДР Эрик Хонеккер встретились в аэропорту Шереметьево. Они тесно сотрудничали, а фотография того поцелуя стала символом близости и доверия. В 1990 году русский художник Дмитрий Врубель на основе фото нарисовал граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!».

«Я хотел рисовать именно на Берлинской стене и именно поцелуй Брежнева и Хонеккера. В этой работе один немец, другой русский, и Берлинская стена о том же самом, но наоборот: здесь – полная любовь, а Берлинская стена разъединяет два мира – точное попадание», – позже вспоминал Врубель.

На Берлинской стене в 90-е рисовали художники из разных стран, но именно граффити Врубеля стало символом ее падения. Тоталитарные режимы сыпались, и ироничное развенчивание их мощи, которое олицетворяли лидеры – это лучшее отражение перелома. В 2009-м мир неожиданно вспомнил рисунок Врубеля – его просто неудачно замазали белой краской. Обычные люди увидели в этом нападение на историю, а власти отреагировали: Врубелю сразу же предложили реставрацию рисунка и выплатили компенсацию.

Сделать точную копию он не смог, зато популярность места выросла. Теперь к этому участку Берлинской стены едут люди, которые хотят необычное фото на фоне.