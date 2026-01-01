Леонид Брежнев

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Материалы
Как Горбачев занял единственный в истории СССР пост президента: зачем это нужно, почему не было выборов и могло ли такое случиться раньше
#политика
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
Еженедельник «Футбол» − главный журнал поколений. Как он жил, почему был культовым и что с ним стало
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#Футбол
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Поцелуи Брежнева – странный символ эпохи. Однажды у президента Югославии треснула губа, а Фидель Кастро отмазался сигарой
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#политика
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