Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля

Все о граффити Врубеля на Берлинской стене: что означает название и почему художник пил две недели

Берлинская стена просуществовала в цельном виде до ноября 1989 года. В 1990-м ее добивали бульдозерами, но остатки немцы сохранили в качестве памятника для будущих поколений. Западная часть стены оставалась разрисованной еще до падения. Затем появилась возможность рисовать на остатке восточной части – там в 1990 году и было создано граффити Дмитрия Врубеля.

Врубель случайно получил возможность рисовать на Берлинской стене. Его и кучу других сначала художников позвал на выставку в Берлин Александр Бородовский. Он жил в полукилометре от той части стены, где художники получили официальное разрешение на работу. Когда Бородовский предложил Врубелю нарисовать что-нибудь на фрагменте Берлинской стены, тот не обрадовался.

В архиве сайта «Аргументы и Факты» сохранилось интервью Врубеля. Там он рассказывал о первых впечатлениях после разговора: «Я испугался, потому что никогда не рисовал водяными красками, только масляными. И никогда не рисовал на открытом воздухе, а только у себя дома. Я сказал Саше: «Дай мне пару недель», – и улетел в Москву. Честно пил две недели: от страха».