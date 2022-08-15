Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
В 1979 году Леонид Брежнев и руководитель ГДР Эрик Хонеккер поцеловались при встрече. С того момента сохранилось легендарное фото Барбары Клемм. Крупный план поцелуя тогда же сделал французский фотограф Режи Боссю. Художник Дмитрий Врубель позже перенес именно его фотографию на Берлинскую стену, где нарисовал символичное граффити.
Все о граффити Врубеля на Берлинской стене: что означает название и почему художник пил две недели
Берлинская стена просуществовала в цельном виде до ноября 1989 года. В 1990-м ее добивали бульдозерами, но остатки немцы сохранили в качестве памятника для будущих поколений. Западная часть стены оставалась разрисованной еще до падения. Затем появилась возможность рисовать на остатке восточной части – там в 1990 году и было создано граффити Дмитрия Врубеля.
Врубель случайно получил возможность рисовать на Берлинской стене. Его и кучу других сначала художников позвал на выставку в Берлин Александр Бородовский. Он жил в полукилометре от той части стены, где художники получили официальное разрешение на работу. Когда Бородовский предложил Врубелю нарисовать что-нибудь на фрагменте Берлинской стены, тот не обрадовался.
В архиве сайта «Аргументы и Факты» сохранилось интервью Врубеля. Там он рассказывал о первых впечатлениях после разговора: «Я испугался, потому что никогда не рисовал водяными красками, только масляными. И никогда не рисовал на открытом воздухе, а только у себя дома. Я сказал Саше: «Дай мне пару недель», – и улетел в Москву. Честно пил две недели: от страха».
Врубель все равно начал работу – доделал граффити через семь месяцев после падения Берлинской стены. Тот сохранившийся участок Берлинской стены в итоге получил название East Side Gallery. Работы на участке в 1316 метров собирал и контролировал иранский художник Кани Алави. Это он первым предложил идею по созданию постоянной галереи под открытым небом.
У граффити Врубеля есть несколько названий. Первое: «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». Это из-за слов, которые художник прописал вокруг самого изображения поцелуя. В более простом варианте граффити получило название «Братский поцелуй». Врубель объяснял: в его задумке любовь не имеет сексуального подтекста – это скорее вечная дружба.
Отдельное пояснение автор давал по словам о смертной любви. Они стали отсылки к его истории в личной жизни. В мыслях Врубеля смертная – это обреченная. Врубель рассказывал о неудачных отношениях с девушкой из американского посольства. Их разделили политика и города, поэтому потом Врубель перенес эту идею на Берлинскую стену. Через понятные всем людям образы.
Граффити Врубеля – одна из 105 картин на этом участке Берлинской стены. Место рядом с ней стало одним из самых популярным для фотографий. В Германии картинное изображение Брежнева и Хонеккера использовалось в сувенирах. Уже в 2017-м баварская пивоварня Генриха Эгерера выпустила светлое баночное пиво BRUDERKUSS. Оно вдохновлено картиной Врубеля.
Сами художники и эксперты называют Берлин столицей стрит-арта. По граффити Врубеля все туристы узнают о Берлинской стене. Сам Врубель рассказывал, какое культурное значение оно в себе несло: «В этой работе один немец, другой русский. Берлинская стена о том же самом, но наоборот: здесь – полная любовь, а Берлинская стена разъединяет два мира – точное попадание».
В современном Берлине это граффити уже символизирует инклюзивность города и положительное восприятие представителей ЛГБТ. Хотя сам Врубель не закладывал конкретно это значение. Позже The Unhate Foundation показывал в фотошопе современные интерпретации работы Врубеля – через изображения Путина, Обамы, Чавеса и других лидеров стран мира.
Реставрация «Братского поцелуя»: почему работа Врубеля исчезла и как он ее восстанавливал
Врубель признавал, что его «Братский поцелуй» остался в истории через символ падения Берлинской стены и окончания холодной войны. Из-за популярности Врубель сравнивал себя с Гагариным: «Все это – набор случайностей, которые в итоге привели к такому результату». Объяснял, что «Братского поцелуя» не появилось бы, если бы он в тот год не собрался в Берлин.
В 2009 году в городе проводились ремонтные работы – так он готовился к 20-летию падения Берлинской стены. Тогда получилось, что работа Врубеля просто исчезла – на ее месте остался серый бетон. Сам Врубель узнал об этом в момент, когда получил от East Side Gallery чек на 3 тысячи евро. Он публично ругался на саму галерею и местных рабочих: «Моя работа испорчена».
Оказалось, что это была специально продуманная акция. О ней все подробно пояснял Кани Алави. Все работы художников выводились с помощью пара, затем шло восстановление бетонного основания стены. Потом Алави снова позвал всех художников восстановить их оригинальные работы: «На этот раз мы будем использовать специальные краски, чтобы они держались дольше».
Алави пообещал покрыть новые разрисовки лаком, чтобы он защитил картины от повреждения. Реставрация стены проходила не только из-за давления дат: многие работы разрушались под влиянием времени и из-за вандалов. Врубель получил новое приглашение для работы одним из первых. И в этот раз у него снова радости было меньше, чем ответственности за результат.
Так Врубель описывал свои мысли: «В 2009-м году, когда я начал рисовать его заново, я понимал: если я не нарисую лучше или хотя бы так же, будет очень плохо, поскольку в сознании берлинцев уже сложился определенный образ этой картины». В другом интервью он говорил, что при реставрации в итоге поправил кучу ошибок из первого варианта. Но сохранил его настроение.
Все знали образы с картины по качественным рисовкам в других местах. В этом и заключалась сложность, но Врубель справился: «Прошло 19 лет, и я уже рисовал по-другому, но должен был сделать все, как тогда. Представьте себе – вокруг тысячи туристов, сотни журналистов, а я не знаю, что делать? На третий день я переборол страх, на пятый понял, что у меня получается».
К Берлинской стене регулярно ездили мировые лидеры – Алави постоянно звал туда всех. И продвигал реальную политическую идею галереи, которую он организовал: «Стены – это не то, что нужно миру». Для Врубеля возвращение на Берлинскую стену в 2009-м совпало с другим ключевым моментом в жизни. Он наконец-то познакомился с тем самым фотографом Боссю.
«Братский поцелуй» повлиял и на жизнь Врубеля. Он переехал в Германию – все немцы узнавали и помогали осваиваться в стране. В 2016-м Врубель получил бессрочный вид на жительство в Германии. Хотя с доходами по авторским правам от картины были проблемы: в Германии не запрещается использовать открытые изображения в сувенирах. Но отчисления Врубель получал.
Уже в Берлине Врубель создал VRTEKУ – общедоступный музей. Это VR-проект: зритель с его помощью может попасть в любую галерею мира. Там же оказалась и VR-версия «Братского поцелуя». В репортаже «Московского комсомольца» есть комментарий Врубеля о переезде: «Мы просто переехали в город, где находится картинка с Брежневым и Хонеккером, известная всем».