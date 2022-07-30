Почему у «Моны Лизы» нет бровей: как это объясняют ученые и что означает скрытый мазок над левым глазом
«Мона Лиза» или «Джоконда» – одна из главных картин в истории. Ученые исследовали, куда именно смотрит женщина на портрете. Они опровергли миф, что ее взгляд всегда направлен на человека перед картиной. Зато другая загадка полотна до сих пор детально изучается. Теория: Леонардо да Винчи вообще не нарисовал на портрете брови. Споры об этом продолжаются.
Все объяснения по бровям в «Моне Лизе»: влияние моды, болезнь, неудачная чистка
The Washington Post использовал такой факт в материале 2003 года. Любители искусства все время искали брови на полотне Леонардо да Винчи – и реально не могли там их рассмотреть. Самые популярные объяснения такого факта связаны с влиянием времени: картина отражала людскую реальность. Еще один простой вывод – это считалось личным решением художника.
Искусствовед Борис Виппер заметил на картине следы моды кватроченто. Отсутствие ярких бровей он притягивал к ее влиянию. В искусстве для кватроченто характерно изображение волос мелкими отдельными мазками. В случае с картиной Леонардо да Винчи отсутствие бровей и выбритый лоб могли быть и сознательным ходом: это усиливает загадочное выражение лица.
Даниэль Фошарт писал в материале со ссылкой на одного из профессоров: в то время действовали другие стандарты красоты. Поэтому у женщины на картине да Винчи и отсутствуют брови. Тогда девушки выщипывали волосы на лице – оставляли только тонкий полукруг. Так они создавали видимость широкого лба: проявление таких модных тенденций наблюдается и в «Джоконде».
Другая популярная версия: героиня картины еще и страдала от гипотиреоза. Для болезни характерны снижение функций щитовидной железы и уменьшение количества гормонов. Признаки гипотиреоза в «Моне Лизе» ученые обнаружили в 2018 году. Выпадение наружных концов бровей – одна из характерных черт гипотиреоза. У больных остаются видны редкие брови.
Леонардо да Винчи рисовал брови или хотя бы их задумывал – у этого есть подтверждения. Биограф Джорджо Вазари исследовал творчество итальянских художников эпохи Возрождения. Он рассказывал о бровях в «Джоконде»: «Они не могут быть более естественными. Представляют собой вид того, как именно брови растут на коже. В одних местах они тоньше, в других – толще».
Противники этого факта считают, что при жизни Вазари видел другой вариант картины. Оригинал выставлен в Лувре, обновленная копия – в музее Прадо. Исследователи тут же выяснили, что ученик делал свою копию одновременно с Леонардо да Винчи. Они нашли там изображение бровей – полотно отличается от оригинала, но представляет более точную версию портрета.
Сейчас продвигается гипотеза о наличии бровей и в оригинале. Все основано на исследовании «Джоконды» и обнаружении мазка в области левого глаза. Француз Паскаль Котт отдельно занимался полным анализом картины – рассматривал ее под увеличением и нашел след левой брови. Он считает, что брови и ресницы просто стерлись на картине под влиянием времени.
На это повлияло чрезмерное желание очистить картину. Так делал кто-то из реставраторов, убравший трещины вокруг глаз. Инженер Котт заметил в наброске Леонардо да Винчи следы одиноких волос на месте бровей. За время исследования он увеличивал ее глаза в 20 раз. Его материалы подкрепляются и тем, что на других портретах да Винчи изображал брови у людей.
В 2015-м Котт опубликовал еще одно исследование: оно показало, что под этой картиной находятся скрытые версии портрета. Якобы женщина на «Джоконде» изначально была совсем другой – не улыбалась и смотрела совсем в другую сторону. Ученые отнеслись к этому так: портрет пережил естественную эволюцию, но на нем всегда изображалась только одна женщина.
Женские брови в искусстве – почему все рисуют их по-разному
• Брови были и остаются важной частью лица. За их каждым типом – отдельный символизм. Тонкие брови позволяют сделать акцент на других чертах, яркие и четкие лучше передают настроение. В моде есть версия, что тонкие брови показывают еще и неуверенность в себе. Возможно, Леонардо да Винчи первоначально и задумывал такую передачу поведения женщины.
• Китай и Япония одно время поддавались тенденциям, когда женщины выщипывали у себя брови. Это оказало влияние на работы местных художников, хотя в Европе такой образ больше характерен для средневековых традиций. Тогда красивым считался большой и чистый лоб – отсюда и пошло одно из объяснений по внешности женщины на картине «Джоконда».
• Итальянский писатель Аньоло Фиренцуола писал, что в эпоху Леонардо да Винчи художники четко изображали лицевые черты. Они использовали строгие пропорции: лоб занимал треть лица. Современный итальянский художник Андреа Вандони нарисовал картину, где специально изобразил женщину без бровей. В его картинах влияния моды прошлого уже не ощущается.
• Сайт Eye Design рассказывал, что Леонардо да Винчи и математик Лука Пачоли вывели идеальное понимание анатомии человека. Оно до сих пор влияет на работу с бровями даже у современных мастеров. Они использовали пропорцию, которую греки позже назвали золотым сечением. Правило Леонардо да Винчи: лицо должно занимать 1/10 от роста человека.
• Yahoo писал в материале о разных типах бровях, что они обязательно должны соответствовать лицу. Там есть комментарий специалиста по бровям: «Форма и размер ваших глаз играют важную роль. Но и форма лица остается наиболее важным фактором в определении идеального угла для ваших бровей». Все это переносится и на искусство, поэтому брови на картинах всегда разные.
• В искусстве Древней Греции и Рима долгое время считалось нормальным рисовать у женщины монобровь. Так художник показывал мудрость героини. Уже позже большинство автопортретов мексиканской художницы Фриды Кало делались с монобровью. Такая черта лица с древности была чертой женского идеала и считалась благословенным символом в образе девушки.