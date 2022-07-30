Почему у «Моны Лизы» нет бровей: как это объясняют ученые и что означает скрытый мазок над левым глазом

Все объяснения по бровям в «Моне Лизе»: влияние моды, болезнь, неудачная чистка

The Washington Post использовал такой факт в материале 2003 года. Любители искусства все время искали брови на полотне Леонардо да Винчи – и реально не могли там их рассмотреть. Самые популярные объяснения такого факта связаны с влиянием времени: картина отражала людскую реальность. Еще один простой вывод – это считалось личным решением художника.

Искусствовед Борис Виппер заметил на картине следы моды кватроченто. Отсутствие ярких бровей он притягивал к ее влиянию. В искусстве для кватроченто характерно изображение волос мелкими отдельными мазками. В случае с картиной Леонардо да Винчи отсутствие бровей и выбритый лоб могли быть и сознательным ходом: это усиливает загадочное выражение лица.

Даниэль Фошарт писал в материале со ссылкой на одного из профессоров: в то время действовали другие стандарты красоты. Поэтому у женщины на картине да Винчи и отсутствуют брови. Тогда девушки выщипывали волосы на лице – оставляли только тонкий полукруг. Так они создавали видимость широкого лба: проявление таких модных тенденций наблюдается и в «Джоконде».