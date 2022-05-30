Как вандалы нападают на «Мону Лизу»: обливают краской, бросают камни, крадут – и как «Лувр» ее охраняет
«Джоконда» Леонардо да Винчи не была культурным феноменом и самой известной картиной мира до середины ХIХ века. После – во французской культуре случился подъем интереса к ренессансу, и «Джоконда» стала культовой.
До ХХ века с ней ничего особенного не происходило: висела во дворце Людовика XIV, после революции оказалась в «Лувре», потом в спальне Наполеона и после франко-прусской войны снова в «Лувре».
Дальше – вокруг «Джоконды» периодически разворачиваются скандальные истории.
Что случилось с «Джокондой» за сотню лет: загадочная кража и пять нападений (в том числе – от туристки из России)
«Джоконду» за всю историю украли один раз. Работник «Лувра» Виченцо Перуджа спрятал картину в пальто, незаметно ушел и два года хранил ее у себя дома. Мотив Перуджи – патриотический: он считал, что «Джоконда» должна храниться в итальянском музее.
На этом Перуджи и попался. Он отдал «Джоконду» флорентийскому музею, где она выставлялась две недели. «Лувр» быстро вернул картину, а Перуджи полгода сидел в тюрьме.
Кража «Джоконды» не была великой детективной историей, но вокруг нее возникло куча легенды. Полицию специально путали, и доходило до того, что на допрос вызывался Пабло Пикассо (да, его тоже подозревали в краже).
Спустя десять лет английский журналист рассказал подробности аферы – якобы Перуджи собирался продать шесть копий «Джоконды», доказывая покупателям, что именно у них украденный оригинал. У этой истории много упоминаний, но нет достаточных подтверждений.
Именно после возвращения в «Лувр» «Джоконда» стала той самой картиной, вокруг которой толпятся туристы (до пандемии ее смотрело за сутки до 30 тысяч человек) – и иногда даже атакуют ее.
- Впервые «Джоконду» повредил боливийский турист Уго Вильегас. Он швырнул в картину камень, который выбил защитное стекло и повредил небольшой фрагмент у локтя Моны Лизы. Так Вильегас протестовал против того, что его высылают из Франции домой в Боливию.
- В следующий раз защитный экран «Джоконды» испортила женщина, которая протестовала против недоступности картины для людей с инвалидностью. Тогда «Джоконда» выставлялась не в Лувре, а в Токийском национальном музее. Женщина испортила стекло красным спреем.
- В 2009 году «Джоконду» атаковала туристка из России – она бросила в картину пустую чашку, которая разбилась о защитный экран. Полиции женщина рассказала, что она так сильно расстроилась, когда узнала об отказе в выдаче французского гражданства.
- Последний случай вандализма случился недавно. 36-летний мужчина воспользовался тем, что людей на инвалидных креслах подпускают к картине ближе и претворился старушкой. Он неожиданно вскочил и бросил в картину торт. В соцсетях остались только видео, как работники музея вытирают защитное стекло от крема – сам момент броска не сохранился, и даже «Лувр» никак не комментировал инцидент. Мужчина оказался эко-активистом, который так пытался привлечь внимание к проблемам Земли.
Как охраняют «Джоконду»: пуленепробиваемое стекло и не больше полминуты на просмотр
«Джоконда» в «Лувре» – самый популярный экспонат (половина всех посетителей приходят в музей только ради нее), который создает музею логистические проблемы. Из-за этого картина иногда меняет свое место. Но после последних реформ «Лувра» у «Джоконды» стало меньше очередей. К картине подпускают небольшие группы людей, которые смотрят на «Джоконду» не больше 30 секунд.
Как музей охраняет такой важный экспонат?
В первую очередь «Джоконду» защищает специальный экран. Он защищает от внешнего нападения (остановит даже пулю), но прежде всего сохраняет свойства картины – на «Джоконду» не влияют влажность и перепады температур. Специальные датчики расположены у правого глаза и правой руки Моны Лизы. Из защитной коробки работники музея достают «Джоконду» только раз в год.
Всего в «Лувре» работают 1200 охранников и 48 дежурящих пожарных. Но какой-то особой системы охраны у «Джоконды» нет (или мы об этом не знаем). Рядом с картиной дежурят четыре смотрителя. Если к картине сильно приблизиться, то сработает сигнализация.