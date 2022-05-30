Как вандалы нападают на «Мону Лизу»: обливают краской, бросают камни, крадут – и как «Лувр» ее охраняет

Что случилось с «Джокондой» за сотню лет: загадочная кража и пять нападений (в том числе – от туристки из России)

«Джоконду» за всю историю украли один раз. Работник «Лувра» Виченцо Перуджа спрятал картину в пальто, незаметно ушел и два года хранил ее у себя дома. Мотив Перуджи – патриотический: он считал, что «Джоконда» должна храниться в итальянском музее.

На этом Перуджи и попался. Он отдал «Джоконду» флорентийскому музею, где она выставлялась две недели. «Лувр» быстро вернул картину, а Перуджи полгода сидел в тюрьме.

Кража «Джоконды» не была великой детективной историей, но вокруг нее возникло куча легенды. Полицию специально путали, и доходило до того, что на допрос вызывался Пабло Пикассо (да, его тоже подозревали в краже).

Спустя десять лет английский журналист рассказал подробности аферы – якобы Перуджи собирался продать шесть копий «Джоконды», доказывая покупателям, что именно у них украденный оригинал. У этой истории много упоминаний, но нет достаточных подтверждений.

Именно после возвращения в «Лувр» «Джоконда» стала той самой картиной, вокруг которой толпятся туристы (до пандемии ее смотрело за сутки до 30 тысяч человек) – и иногда даже атакуют ее.