Как Энди Уорхол создавал самую дорогую картину XX века – портрет Мэрилин Монро: она стала культовой из-за выстрела

Художник Энди Уорхол нарисовал портрет Мэрилин Монро в 1964 году под названием Shot Sage Blue Marilyn как один из пяти портретов серии. Спустя почти 60 лет его продажа стала рекордом торгов произведений искусства.

У Энди Уорхола рекорд среди произведений XX века, но до да Винчи далеко

🧩 В марте 2022 года Christie's объявил, что в мае выставит портрет за $200 миллионов.

🧩 В аукционный дом его передали представители благотворительного фонда Томаса и Дорис Амманн в Цюрихе. Фонд занимается помощью детям. Все средства от продажи будут переданы в пользу фонда.

🧩 Покупателем стал арт-дилер Ларри Гагосян – это информация от Bloomberg. Для кого Гагосян покупал картину и будет ли он ее перепродавать, неизвестно. Официально имя покупателя не разглашается. Но известно, что он сделал ставку вживую, находясь на торгах.

🧩 Портрет продан по цене $195 млн. Это рекорд аукционной цены произведений искусства из XX века.

🧩 Но самой дорогой продажей на аукционе остается картина «Сальватор Мунди» Леонардо да Винчи – за $450 млн.

🧩 Ранее самой дорогой картиной Уорхола на торгах была «Серебряная автокатастрофа (Двойная авария)» – продана за $105 млн в 2013 году.