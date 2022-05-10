Как Энди Уорхол создавал самую дорогую картину XX века – портрет Мэрилин Монро: она стала культовой из-за выстрела
Художник Энди Уорхол нарисовал портрет Мэрилин Монро в 1964 году под названием Shot Sage Blue Marilyn как один из пяти портретов серии. Спустя почти 60 лет его продажа стала рекордом торгов произведений искусства.
У Энди Уорхола рекорд среди произведений XX века, но до да Винчи далеко
🧩 В марте 2022 года Christie's объявил, что в мае выставит портрет за $200 миллионов.
🧩 В аукционный дом его передали представители благотворительного фонда Томаса и Дорис Амманн в Цюрихе. Фонд занимается помощью детям. Все средства от продажи будут переданы в пользу фонда.
🧩 Покупателем стал арт-дилер Ларри Гагосян – это информация от Bloomberg. Для кого Гагосян покупал картину и будет ли он ее перепродавать, неизвестно. Официально имя покупателя не разглашается. Но известно, что он сделал ставку вживую, находясь на торгах.
🧩 Портрет продан по цене $195 млн. Это рекорд аукционной цены произведений искусства из XX века.
🧩 Но самой дорогой продажей на аукционе остается картина «Сальватор Мунди» Леонардо да Винчи – за $450 млн.
🧩 Ранее самой дорогой картиной Уорхола на торгах была «Серебряная автокатастрофа (Двойная авария)» – продана за $105 млн в 2013 году.
Сколько всего портретов Монро сделал Уорхол и почему разрешил в них выстрелить
🖼️️️ Для всех портретов Уорхол брал одну и ту же фотографию Монро от 1953 года, которая сделана для рекламы фильма «Ниагара». При этом Уорхол не просил разрешения правообладателей. Он избежал суда за нарушение авторских прав на портрет, но позднее отдельно договаривался с авторами снимка на неизвестных условиях.
Первой работой в линейке Монро стал «Мэрилин Диптих» – 50 портретов Монро в технике шелкографии (это не значит, что она сделана из шелка: просто так традиционно называется трафаретная печать). 25 из них окрашены в цветные оттенки, еще 25 – в разные тональности черно-белого.
Нет четкой интерпретации, почему Уорхол сделал эту работу, зачем выбрал именно Монро и что именно это означает. Одна из популярных трактовок: цветовой диапазон означает разные образы Монро, которые характеризуют ее непростую личность и восприятие аудитории. А также переход сияющей звезды в состоянии смерти – диптих был закончен как раз спустя пару недель после смерти Мэрилин Монро.
Почему именно Монро? Потому что это общепринятый и понятный символ Голливуда и той образности, который он создает в массовой сознании.
Руководитель отдела Christie's по искусству XX и XXI веков Алекс Роттер так оценил портреты Монро: «Абсолютная вершина американской поп-культуры и воплощение американской мечты, она транслирует оптимизм, уязвимость, славу и культовость одновременно».
В том же 1962 году Уорхол сделал «Золотую Мэрилин Монро» – тот же портрет Монро, нанесенный на покрашенный в золотую краску холст. Нью-йоркский Музей современного искусства так трактует значение картины:
«Золотое поле напоминает иконы истории христианского искусства – но этот резонанс также создает болезненное очарование. Используя коммерческую технику, которая придает портрету четко искусственный вид, Уорхол канонизирует Монро [в поп-культуре], но раскрывает ее публичный образ как тщательно структурированную иллюзию».
Председатель правления фонда Джордж Фрей говорил, что работы Уорхола делают сам образ Мэрилин Монро таким узнаваемым. Он сравнил ее улыбку с загадочной улыбкой Моны Лизы.
В 1964 году Уорхол выпустил Shot Marilyn – еще пять портретов Мэрилин Монро в разных цветах: голубой, красный, оранжевый, шалфейно-голубой и бирюзовый. Главное в этой работе – история названия и инцидент, из-за которого оно возникло.
Однажды подруга фотографа студии Уорхола Дороти Подбер пришла в его мастерскую, увидела стоящие стопкой друг за другом портреты и попросила в них выстрелить. Уорхол разрешил, потому что неправильно понял значение слово shoot: он думал, что она хочет щелкнуть портреты на камеру. От выстрела пострадали четыре из пяти работы – кроме той, что стояла в стопке последней.
В 2015 году была продана за $36 миллионов еще одна картина Уорхола на тему Монро как иконы поп-культуры «Четыре Мэрилин».
Сам Уорхол говорил о портретах Монро уклончиво: «Не чувствую, что представляю секс-символов нашей эпохи в своих картинах. Просто вижу Монро как другого человека. Символично ли рисовать ее в таких ярких красках – это красиво, а она прекрасна. Если что-то прекрасно, то красивы и цвета, вот и все».