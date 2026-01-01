Мэрилин Монро

Годы жизни
1926-1962
Инфо
Американская киноактриса, певица и модель
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Как Энди Уорхол создавал самую дорогую картину XX века – портрет Мэрилин Монро: она стала культовой из-за выстрела
#Энди Уорхол
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