Энди Уорхол

Годы жизни
1928-1987
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Американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер
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Как Энди Уорхол создавал самую дорогую картину XX века – портрет Мэрилин Монро: она стала культовой из-за выстрела
#Энди Уорхол
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