Бэнкси – это лидер группы Massive Attack? Разбираем самую популярную версию про его анонимную личность – и их связь

Кроме музыки Дель Ная занимается кучей разных направлений. Вот только некоторые активности.

⚔️ Политика. Например, Дель Ная отказывался выступать в Израиле, поддерживая палестинцев (хотя до бойкота Massive Attack играли там два концерта). Оплачивал рекламную страницу в музыкальном журнале, призывая США не вмешиваться в дела Ирака. А в последние годы концертами и благотворительными акциями помогает беженцам.

🥦 Эко-активизм. Дель Ная вместе с Манчестерским университетом (сам никуда не поступал и после школы ушел в уличное творчество) участвовал в исследовании, которое выясняло, как музыкальная индустрия влияет на экологию.

Дель Ная беспокоился, что толпа после концерта оставляет «ощутимый углеродный след». Поэтому он запретил фанатам приходить с пластиковыми стаканчиками, оплачивал посадку деревьев и старается вместо самолета использовать поезд.

⚽️ Футбол. Дель Ная болеет за «Бристоль» и «Наполи» (как и отец, который вырос в Неаполе).

А в октябре 2020-го Дель Ная стал арт-директором клуба «Форест Грин Роверс» (четвертая лига Англии), который пять лет назад полностью отказался от животной продукции в рационе футболистов и сотрудников.

Дель Ная будет работать над «осведомленностью об экологической и этической повесткой дня». Боссы клуба сами до конца не понимают, что получится из этого сотрудничества, но так им еще интереснее. Сам Дель Ная говорит: