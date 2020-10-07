Бэнкси – это лидер группы Massive Attack? Разбираем самую популярную версию про его анонимную личность – и их связь
Роберт «3D» Дель Ная – один из основателей трип-хоп группы Massive Attack. В конце 90-х он спродюсировал ее главный альбом – Mezzanine, где в нескольких треках звучит его специфичный вокал.
Кроме музыки Дель Ная занимается кучей разных направлений. Вот только некоторые активности.
⚔️ Политика. Например, Дель Ная отказывался выступать в Израиле, поддерживая палестинцев (хотя до бойкота Massive Attack играли там два концерта). Оплачивал рекламную страницу в музыкальном журнале, призывая США не вмешиваться в дела Ирака. А в последние годы концертами и благотворительными акциями помогает беженцам.
🥦 Эко-активизм. Дель Ная вместе с Манчестерским университетом (сам никуда не поступал и после школы ушел в уличное творчество) участвовал в исследовании, которое выясняло, как музыкальная индустрия влияет на экологию.
Дель Ная беспокоился, что толпа после концерта оставляет «ощутимый углеродный след». Поэтому он запретил фанатам приходить с пластиковыми стаканчиками, оплачивал посадку деревьев и старается вместо самолета использовать поезд.
⚽️ Футбол. Дель Ная болеет за «Бристоль» и «Наполи» (как и отец, который вырос в Неаполе).
А в октябре 2020-го Дель Ная стал арт-директором клуба «Форест Грин Роверс» (четвертая лига Англии), который пять лет назад полностью отказался от животной продукции в рационе футболистов и сотрудников.
Дель Ная будет работать над «осведомленностью об экологической и этической повесткой дня». Боссы клуба сами до конца не понимают, что получится из этого сотрудничества, но так им еще интереснее. Сам Дель Ная говорит:
«Футбол имеет проблему вовлечения болельщиков, и я действительно заинтересовался работой в клубе, когда увидел, как он сообщает об изменении климата глобальной аудитории – нет другой команды, которая так делает».
🖍 Граффити – главное увлечение Дель Ная, несмотря на дальтонизм (он даже подписывает цвета на баллончиках с краской). Он первым стал разрисовывать стены Бристоля в стиле трафаретного граффити – до этого такую технику использовали только в США. За граффити Дель Ная дважды арестовывали.
С увлечением граффити связана главная легенда о Дель Ная. Якобы он – это анонимный художник Бэнкси, чьи работы (в основном злободневные граффити с политической или социальной сатирой) продаются за миллионы долларов.
Дель Ная – это Бэнкси. Доказательства
- Самое очевидное. Бэнкси тоже из Бристоля и тоже стал узнаваем благодаря трафаретному граффити. А еще Бэнкси говорил, что вдохновлялся работами Дель Ная и даже дружит с ним. Хотя скептики верят, что все это говорится для обмана конспирологов.
- Журналист Крэйг Уильямс в 2016 году подметил: где выступает Massive Attack, там появляются новые граффити Бэнкси.
- Диджей Goldie в интервью, рассуждая о Бэнксе, сказал «Напишите на футболке граффити-шрифтом «Бэнкси» – и все, можно продавать. При всем уважении к Роберту, я думаю он изменил мир искусства».
- Бэнкси тоже любит футбол. И, по неподтвержденным слухам, он играл в Мексике за университетскую команду Бристоля против местных членов радикально-оппозиционной партии.
Дель Ная – это не Бэнкси. Другие доказательства
- В 2003 году у Бэнкси лично брал интервью журналист The Guardian. Он описал его как «неряшливого белого парня 28 лет». На тот момент Дель Ная был на десять лет старше. Но не все верят, что Бэнкси сам пошел разговаривать с журналистом, а не отправил другого человека с заученной легендой о том, как в 14 лет его выгнали из школы за хулиганство.
- Даже ученые из Лондонского университета королевы Марии исследовали, кто скрывается за Бэнкси. Они утверждают, что это Роберт Ганнингем – ученик бристольской кафедральной школы. Места его жительства совпадают с появлением новых граффити. Эту теорию подтверждают и его одноклассники. Но сам Ганнингем тоже анонимен и о нем мало что известно.
- Версия, что Бэнкси фанатеет от Дель Ная, правдоподобна. Есть исследование, которое это доказывает: их стили не идентичны, и многое указывает на то, что Бэнкси вдохновлялся работами Дель Ная. Вот что он говорил в 2006 году:
«Когда мне было около десяти лет, ребенок по имени 3D (никнейм Дель Ная среди уличных художников) усердно рисовал улицы. Он первым привез в Бристоль аэрозольную живопись. Я вырос, видя краску из баллончика на улицах задолго до того, как увидел ее в журнале или на компьютере».