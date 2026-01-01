Дмитрий Врубель

Годы жизни
1960-2022
Инфо
Российский художник, известный главным образом как автор граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви»
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Материалы
Как создавалось граффити с поцелуем Брежнева на Берлинской стене: художник от страха пил две недели и спустя 20 лет перерисовывал все с нуля
#Дмитрий Врубель
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