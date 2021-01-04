Зак Стеффен
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#Зак Стеффен #Футбол #АПЛ #Бундеслига #Манчестер Сити #Фортуна

Новый вратарь «Ман Сити» после трех минут дебюта схватил мяч руками не по правилам. Когда-то он стал вратарем случайно

вчера, 13:30

www.imago-images.de / Global Look Press

2021-й год начался для 25-летнего Зака Стеффена с дебюта в АПЛ в воротах топ-клуба, да еще и в суперматче. Правда, борьбы не получилось – «Ман Сити» за 16 минут убил «Челси» тремя голами, но мог и пропустить в начале из-за Стеффена.

Он не заметил, что именно Родри отбрасывал мяч назад. Пас последовал вообще из центра поля. Свободный удар с линии штрафной уже на первых минутах.

Скриншоты с трансляции «Окко»

Но у Зиеша ничего не вышло – ударил в Гюндогана, и мяч пролетел далеко мимо.

Несколько фактов:

  • «Ман Сити» выкупил Стеффена у «Коламбуса» летом 2019-го за 6,8 миллиона евро.
  • «Сити» тут же отдал его в аренду немецкой «Фортуне», а по окончании сезона-2019/20 сделал дублером Эдерсона.
  • Стеффен сыграл три матча Кубка лиги (включая 4:1 над «Арсеналом»), вышел на последний тур ЛЧ (3:0 над «Марселем»).
  • На игру с «Челси» вышел из-за коронавируса у Эдерсона.
  • «Челси» нанес всего два удара в створ ворот «Ман Сити». Стеффен в конце первого тайма поймал мяч, отлетевший от головы Аспиликуэты, в конце второго – пропустил с близкого расстояния от Хадсона-Одои.

Чем еще он интересен:

👪 Он – старший из пяти детей в семье. Одна из сестер играет в софтбол, другая, также вратарем, – в футбол. У него есть татуировка «навсегда моя семья» в честь каждого из братьев и сестер, а написана на немецком – для матери.

🥅 Стеффен играл в футбол с пяти лет на позиции защитника. Однажды на игру команд U-10 не пришел вратарь, и Стеффен занял его место. С тех пор и стал голкипером. «Часто шутим, что он должен проставить тому отсутствовавшему вратарю пиво, стейк или что-то такое», – говорила его мама Стефани.

Xinhua / Global Look Press

🇺🇸 В седьмом классе Стеффен должен был написать историю о человеке, который перенес серьезные трудности на пути к успеху. Он выбрал Тима Ховарда – экс-вратаря «МЮ» и сборной США, который страдал синдромом Туретта. Ховард и был его кумиром. А молодым Тимом Ховардом называли самого Стеффена фанаты после удачных матчей в сборной U-20.

🧤 Он стал лучшим вратарем сезона-2018 в МЛС, а в сборной провел впечатляющий матч против Франции за месяц до того, как они стали чемпионами мира. Игра закончилась вничью 1:1, Стеффен сделал семь сейвов, особенно эффектно выглядели два подряд отраженных удара от Фекира и Дембеле в компенсированное время.

🎥 В Бундеслиге Стеффен сразу же запомнился сейвами за «Фортуну». В первом же туре канал лиги смонтировал ролик со всеми сейвами кипера в игре с «Вердером». Позже, правда, не обошлось без ляпов. В матче с «Баварией» отдал мяч сопернику – наказание последовало через несколько секунд.

С «Аугсбургом» вообще вышло грустно – выпустил мяч из рук после удара с очень дальнего штрафного.

Но важнее, что из всех голкиперов Бундеслиги, сыгравших не менее половины матчей в сезоне-2019/20, Стеффен – лучший по среднему количеству сейвов (3,8 за игру). Правда, в 2020-м он вообще не играл за клуб (травмы), а «Фортуна» вылетела.

🏴 Летом 2020-го набрало силу движение Black Lives Matter, а Стеффен набросился на Дональда Трампа: «Если я буду выступать под флагом США, то хочу быть уверен, что мне есть за что бороться. Хочу быть уверен, что моей стране важны жизни темнокожих. Что наши лидеры видят и слышат нас. Я с гордостью представляю свою страну. И все, что я прошу, это защиты от своего государства».

Стеффен – соучредитель сообщества VOYCENOW. Оно позиционирует себя объединяющим спортсменов и фанатов, которые выступают за равенство и справедливость.

Но футбол остается главной страстью вратаря. «Даже не знаю, что бы я делал, если бы в моей жизни не было футбола. Я думал об этом пару раз. И понятия не имею».

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