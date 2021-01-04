Новый вратарь «Ман Сити» после трех минут дебюта схватил мяч руками не по правилам. Когда-то он стал вратарем случайно

Но у Зиеша ничего не вышло – ударил в Гюндогана, и мяч пролетел далеко мимо.

Несколько фактов:

«Ман Сити» выкупил Стеффена у «Коламбуса» летом 2019-го за 6,8 миллиона евро.

«Сити» тут же отдал его в аренду немецкой «Фортуне», а по окончании сезона-2019/20 сделал дублером Эдерсона.

Стеффен сыграл три матча Кубка лиги (включая 4:1 над «Арсеналом»), вышел на последний тур ЛЧ (3:0 над «Марселем»).

На игру с «Челси» вышел из-за коронавируса у Эдерсона.

«Челси» нанес всего два удара в створ ворот «Ман Сити». Стеффен в конце первого тайма поймал мяч, отлетевший от головы Аспиликуэты, в конце второго – пропустил с близкого расстояния от Хадсона-Одои.

Чем еще он интересен:

👪 Он – старший из пяти детей в семье. Одна из сестер играет в софтбол, другая, также вратарем, – в футбол. У него есть татуировка «навсегда моя семья» в честь каждого из братьев и сестер, а написана на немецком – для матери.

🥅 Стеффен играл в футбол с пяти лет на позиции защитника. Однажды на игру команд U-10 не пришел вратарь, и Стеффен занял его место. С тех пор и стал голкипером. «Часто шутим, что он должен проставить тому отсутствовавшему вратарю пиво, стейк или что-то такое», – говорила его мама Стефани.