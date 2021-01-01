В руках игрока «Галатасарая» взорвался фейерверк. Он попал в больницу, врачи опасаются за зрение
«Галатасарай» написал в соцсетях о состоянии игрока Омара Элабделлауи: «Наш футболист был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Он получил ранение в результате домашнего инцидента. Сейчас он полностью в сознании, риска смерти нет». «Галатасарай» подчеркивает, что в больнице проведут исследование повреждения его глаз.
В руках Элабделлауи взорвался фейерверк. Вице-президент «Галатасарая» Абдуррахим Албайрак рассказал, что один из работников скорой выложил фотографию игрока в соцсетях. Из-за этого об инциденте узнали фанаты «Галатасарая»: «У клуба 30 миллионов поклонников. У него есть друзья и семья. Где совесть? Разве это не позор, не грех?»
Goal ссылается на слова врача Ведата Кая, который лечит Элабделлауи: «Есть травмы на обоих глазах, один из них больше поврежден. Его состояние сейчас лучше, чем вчера. Он может видеть, но каким будет его зрение в будущем? Сейчас трудно что-то прогнозировать». Президент «Галатасарая» говорит, что для оценки ситуации надо подождать пару недель.
В больнице Элабделлауи промыли глаза. Он разговаривает с ними, отвечает на их вопросы. На инцидент уже отреагировала Федерация футбола Турции. «Бешикташ» тоже написал в соцсетях: «Мы желаем Омару Элабделлауи скорейшего выздоровления». В комментариях в инстаграме фанаты оставляют ему пожелания.
Омар Элабделлауи играет за «Галатасарай» с лета 2020 года. Он перешел туда из «Олимпиакоса» свободным агентом. По сезону с ним связана еще одна история. Элабделлауи заболел коронавирусом, поэтому сборная Норвегии не вылетела на один из главных матчей Лиги наций. Потом даже собрали вторую сборную, но выйти в лигу выше это не помогло.
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