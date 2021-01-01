В руках игрока «Галатасарая» взорвался фейерверк. Он попал в больницу, врачи опасаются за зрение

«Галатасарай» написал в соцсетях о состоянии игрока Омара Элабделлауи: «Наш футболист был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Он получил ранение в результате домашнего инцидента. Сейчас он полностью в сознании, риска смерти нет». «Галатасарай» подчеркивает, что в больнице проведут исследование повреждения его глаз.

В руках Элабделлауи взорвался фейерверк. Вице-президент «Галатасарая» Абдуррахим Албайрак рассказал, что один из работников скорой выложил фотографию игрока в соцсетях. Из-за этого об инциденте узнали фанаты «Галатасарая»: «У клуба 30 миллионов поклонников. У него есть друзья и семья. Где совесть? Разве это не позор, не грех?»