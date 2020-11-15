Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства
Защитник сборной Норвегии Омар Элабделлауи написал в соцсетях: «Большинство из вас уже знают: у меня положительный тест на коронавирус. Чувствую легкие симптомы, но в целом все нормально. Спасибо за все добрые пожелания и сообщения». Для самого Элабделлауи пока нет серьезных проблем, но именно из-за его теста на карантин села вся сборная Норвегии.
Так решило норвежское правительство, хотя в сборной это никому не понравилось. Норвежская федерация футбола обратилась в Минздрав. К письму приложили мысли футболистов Эдегора и Йоханссена. Они объяснили, что два матча Лиги наций много значат для всего норвежского футбола. В них можно было даже заработать шанс на лучшее место в квалификации ЧМ.
Сборная Норвегии выиграла три из четырех матчей этого розыгрыша Лиги наций. Она претендовала на первое место в группе и прямо сейчас даже делит его с Австрией. Теперь Норвегия почти наверняка останется в дивизионе B, потому что команды играют в Лиге наций два последних тура. Вылететь норвежцы уже не могут, а наверх поднимается только одна сборная из группы.
С кем должна играть Норвегия:
- 11 ноября – товарищеский матч Норвегии и Израиля. Отменен как раз в момент положительного теста.
- 15 ноября – матч Лиги наций с Румынией. Он тоже отменен.
- 18 ноября – игра с Австрией в Лиге наций. Пока она стоит в календаре, но разрешения нет.
Единственный возможный вариант – перенос матчей Лиги наций. Пока не ясно, сможет ли УЕФА найти для них новые даты. Желание команды увидели, но правительство Норвегии все равно запретило ей вылет на игры. Не помогли письма и обращение к здравому смыслу. Под угрозой и перспективы игроков в клубах – там до матчей остается меньше недели.
Эдегор, Йоханссен и капитан Норвегии Кинг сразу опубликовали новое заявление: «Мы очень разочарованы тем, что власти заставляют нас оставаться дома. Все остальные 54 страны УЕФА сыграют на этой неделе международные матчи. Все, кроме Норвегии. Это пагубно сказывается на амбициях сборной».
Еще пару дней назад атмосфера в сборной Норвегии была другой. Вот хотя бы видео с участием Холанда: