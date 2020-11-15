Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства

Защитник сборной Норвегии Омар Элабделлауи написал в соцсетях: «Большинство из вас уже знают: у меня положительный тест на коронавирус. Чувствую легкие симптомы, но в целом все нормально. Спасибо за все добрые пожелания и сообщения». Для самого Элабделлауи пока нет серьезных проблем, но именно из-за его теста на карантин села вся сборная Норвегии.

Так решило норвежское правительство, хотя в сборной это никому не понравилось. Норвежская федерация футбола обратилась в Минздрав. К письму приложили мысли футболистов Эдегора и Йоханссена. Они объяснили, что два матча Лиги наций много значат для всего норвежского футбола. В них можно было даже заработать шанс на лучшее место в квалификации ЧМ.

Сборная Норвегии выиграла три из четырех матчей этого розыгрыша Лиги наций. Она претендовала на первое место в группе и прямо сейчас даже делит его с Австрией. Теперь Норвегия почти наверняка останется в дивизионе B, потому что команды играют в Лиге наций два последних тура. Вылететь норвежцы уже не могут, а наверх поднимается только одна сборная из группы.