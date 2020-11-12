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#Домагой Вида #Футбол #Турция #Хорватия

Игрок Хорватии отыграл тайм с положительным тестом на коронавирус. Результат появился только в перерыве

7 часов назад

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Сборная Хорватии результативно отыграла товарищеский матч с Турцией – 3:3. Первый тайм хорваты проиграли 1:2 и в перерыве поменяли центральных защитников – Чалета-Цар вышел вместо Понграчича, Уремович – вместо Виды.

Вида был заменен из-за теста на коронавирус.

Сборная Хорватии объяснилась по этому поводу:

  • В понедельник проводились тесты к игре с Турцией. Они дали отрицательный результат.
  • В среду (день матча с Турцией) проводились тесты уже к субботней игре с Швецией.
  • Результаты тестов стали известны после полуночи по местному времени. У Виды был диагностирован коронавирус.
  • Вида был заменен, изолирован, несколько дней проведет в Стамбуле на самоизоляции.
  • Помимо Виды еще один положительный тест был выявлен у сотрудника хорватской сборной.

Впереди у хорватов матчи Лиги наций против Швеции в гостях и Португалии дома.

www.imago-images.de / Global Look Press

Недавно УЕФА сообщил, что во всех десяти турнирах под его эгидой (клубных и с участием сборных) была проведена 61 тысяча тестов, положительных из них – 341. В клубных квалификациях три матча были перенесены, три состоялись на нейтральном поле и три не были проведены.

Президент УЕФА Александр Чеферин назвал невероятным достижением тот факт, что в соответствии с расписанием было сыграно более 97% матчей, а число положительных тестов составило менее 1%.

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