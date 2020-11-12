Игрок Хорватии отыграл тайм с положительным тестом на коронавирус. Результат появился только в перерыве

Недавно УЕФА сообщил, что во всех десяти турнирах под его эгидой (клубных и с участием сборных) была проведена 61 тысяча тестов, положительных из них – 341. В клубных квалификациях три матча были перенесены, три состоялись на нейтральном поле и три не были проведены.

Президент УЕФА Александр Чеферин назвал невероятным достижением тот факт, что в соответствии с расписанием было сыграно более 97% матчей, а число положительных тестов составило менее 1%.