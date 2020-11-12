Игрок Хорватии отыграл тайм с положительным тестом на коронавирус. Результат появился только в перерыве
Сборная Хорватии результативно отыграла товарищеский матч с Турцией – 3:3. Первый тайм хорваты проиграли 1:2 и в перерыве поменяли центральных защитников – Чалета-Цар вышел вместо Понграчича, Уремович – вместо Виды.
Вида был заменен из-за теста на коронавирус.
Сборная Хорватии объяснилась по этому поводу:
- В понедельник проводились тесты к игре с Турцией. Они дали отрицательный результат.
- В среду (день матча с Турцией) проводились тесты уже к субботней игре с Швецией.
- Результаты тестов стали известны после полуночи по местному времени. У Виды был диагностирован коронавирус.
- Вида был заменен, изолирован, несколько дней проведет в Стамбуле на самоизоляции.
- Помимо Виды еще один положительный тест был выявлен у сотрудника хорватской сборной.
Впереди у хорватов матчи Лиги наций против Швеции в гостях и Португалии дома.
Недавно УЕФА сообщил, что во всех десяти турнирах под его эгидой (клубных и с участием сборных) была проведена 61 тысяча тестов, положительных из них – 341. В клубных квалификациях три матча были перенесены, три состоялись на нейтральном поле и три не были проведены.
Президент УЕФА Александр Чеферин назвал невероятным достижением тот факт, что в соответствии с расписанием было сыграно более 97% матчей, а число положительных тестов составило менее 1%.