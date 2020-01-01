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Эрлинг Браут Холанд
№17
Нападающий
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Команда
Боруссия
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
21 июля 2000 (19) лет
Рост
191
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Секреты мощи Холанда: три порции на ужин, очки для сна, диета Роналду, генетика родителей-спортсменов
#Эрлинг Холанд
26 февраля, 13:02
Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?
#Джером Боатенг
26 мая, 22:35
Найди лишнего футболиста. Очень-очень сложный тест «Гола»
#Футбол
20 апреля, 17:06
«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘
#ПСЖ
12 марта, 01:50
Холанд так обожает Лигу чемпионов, что ставит ее гимн на будильник
#Эрлинг Холанд
19 февраля, 11:21
Свой супергол «ПСЖ» Холанд забил с паса Рейны. Говорят, их отцы играли в одном клубе, но эта история – миф
#Эрлинг Холанд
19 февраля, 01:45
Холанд снова забил. Три матча – семь голов, три победы и рекорд
#Эрлинг Холанд
01 февраля, 19:25
Холанд скопировал дебют Обамеянга – вкатил хет-трик в первом матче за «Боруссию»
#Эрлинг Холанд
18 января, 20:08
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