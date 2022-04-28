Все запостили новость о смерти агента Мино Райолы – но его помощник и он сам (!) все опровергли
Многие медиа написали, что в 54 года скончался Мино Райола – один из главных агентов в футболе. О смерти сообщило итальянское медиа Tg La7. В январе 2022-го Bild и другие медиа писала, что Райола госпитализирован с легочной болезнью, но его представители отвергали болезнь: «Это плановый осмотр».
Смерть Райолы подтверждают Gazzetta dello Sport и инсайдер Танкреди Палмери. Но спустя час пошли опровержения.
Сначала от помощника Хосе Фортеса Родригеса: «Он в тяжелом состоянии, но не умер». Потом и от лечащего врача: «Я возмущен звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека, который борется за выживание».
И даже твиттер Райолы опроверг смерть в твиттере:
«Мое состояние здоровья сейчас для всех интересующихся: разозлен, что они меня убивают второй раз за 4 месяца. Кажется, я могу воскресать».
Клиенты Райолы: Эрлинг Холанд, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Маттейс Де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Генрих Мхитарян и другие топ-игроки. За карьеру, начиная с 1988 года, Райола поучаствовал в 22 трансферах. Первым клиентом Райолы был Франк Райкард.
Важные переходы:
- Павел Недвед – в «Ювентус» (стоимость трансфера 41 млн евро).
- Златан Ибрагимович – в «Барселону» (46 млн)
- Ромелу Лукаку – в «Манчестер Юнайтед» (85 млн)
Самая крупная сделка Райолы – продажа Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». На ней он заработал 25 млн евро. Райола отметил удачную сделку и купил на эти деньги бывший дом мафиозного босса Аль Капоне.