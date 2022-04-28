Мино Райола
Джанлуиджи Доннарумма
Эрлинг Холанд
Златан Ибрагимович
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#Мино Райола #Джанлуиджи Доннарумма #Эрлинг Холанд #Златан Ибрагимович

Все запостили новость о смерти агента Мино Райолы – но его помощник и он сам (!) все опровергли

Многие медиа написали, что в 54 года скончался Мино Райола – один из главных агентов в футболе. О смерти сообщило итальянское медиа Tg La7. В январе 2022-го Bild и другие медиа писала, что Райола госпитализирован с легочной болезнью, но его представители отвергали болезнь: «Это плановый осмотр».

Смерть Райолы подтверждают Gazzetta dello Sport и инсайдер Танкреди Палмери. Но спустя час пошли опровержения. 

Сначала от помощника Хосе Фортеса Родригеса: «Он в тяжелом состоянии, но не умер». Потом и от лечащего врача: «Я возмущен звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека, который борется за выживание». 

И даже твиттер Райолы опроверг смерть в твиттере: 

«Мое состояние здоровья сейчас для всех интересующихся: разозлен, что они меня убивают второй раз за 4 месяца. Кажется, я могу воскресать».

Клиенты Райолы: Эрлинг Холанд, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Маттейс Де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Генрих Мхитарян и другие топ-игроки. За карьеру, начиная с 1988 года, Райола поучаствовал в 22 трансферах. Первым клиентом Райолы был Франк Райкард.

Важные переходы:

  • Павел Недвед – в «Ювентус» (стоимость трансфера 41 млн евро).
  • Златан Ибрагимович – в «Барселону» (46 млн)
  • Ромелу Лукаку – в «Манчестер Юнайтед» (85 млн)

Самая крупная сделка Райолы – продажа Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». На ней он заработал 25 млн евро. Райола отметил удачную сделку и купил на эти деньги бывший дом мафиозного босса Аль Капоне.

Все фото: Keystone Press Agency / global look press
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