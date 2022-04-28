Все запостили новость о смерти агента Мино Райолы – но его помощник и он сам (!) все опровергли

Многие медиа написали, что в 54 года скончался Мино Райола – один из главных агентов в футболе. О смерти сообщило итальянское медиа Tg La7. В январе 2022-го Bild и другие медиа писала, что Райола госпитализирован с легочной болезнью, но его представители отвергали болезнь: «Это плановый осмотр».

Смерть Райолы подтверждают Gazzetta dello Sport и инсайдер Танкреди Палмери. Но спустя час пошли опровержения.

Сначала от помощника Хосе Фортеса Родригеса: «Он в тяжелом состоянии, но не умер». Потом и от лечащего врача: «Я возмущен звонками псевдожурналистов, спекулирующих на жизни человека, который борется за выживание».

И даже твиттер Райолы опроверг смерть в твиттере: